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Riconoscimenti I lucernesi Hecht sono i grandi vincitori degli Swiss Music Awards

SDA

20.3.2026 - 10:06

Gli Hecht sono stati i grandi protagonisti dell'edizione 2026.
Gli Hecht sono stati i grandi protagonisti dell'edizione 2026.
Keystone

La band pop-rock lucernese Hecht si è aggiudicata quattro titoli agli Swiss Music Awards, andati in scena ieri sera all'Hallenstadion di Zurigo.

Keystone-SDA

20.03.2026, 10:06

20.03.2026, 10:12

Il quintetto, fondatosi nel 2000 nella Seetal, è stato premiato come miglior gruppo, miglior artista live, nonché miglior artista streaming ma anche per il miglior brano.

Il gruppo, che propone brani in dialetto svizzerotedesco, è stato quindi il grande protagonista dell'edizione 2026 della più importante premiazione musicale della Confederazione.

Tra le più note a livello nazionale – e internazionale – a essersi portata a casa un titolo ieri sera è stata Zoë Më. La giovane cantante, che a maggio dello scorso anno ha rappresentato la Svizzera all'Eurovision Song Contest a Basilea con la ballata «Voyage» (seconda miglior prestazione per la giuria dietro al vincitore austriaco JJ, ma decimo posto finale), ha ottenuto il riconoscimento in qualità di migliore artista emergente.

Rosé e Bruno Mars miglior gruppo internazionale

Il musicista pop dell'Oberland bernese Trauffer si è invece aggiudicato il premio come miglior artista solista. Per la categoria miglior interprete dalla Romandia, a vincere è stata la rapper giurassiana Baby Volcano, grazie ai suoi brani in francese e spagnolo.

La zurighese Nina Valotti ha ottenuto invece il «trofeo» SRF 3 Best Talent; all'artista neo-soul MISS C-LINE è invece andato l'Artist Awards e il trio rap bernese Jule X ha conquistato il premio «Most rising artist social media».

Tra gli artisti esteri è stato insignito tre volte il cantante e youtuber statunitense Alex Warren (miglior artista solista, miglior artista emergente e miglior brano internazionale), mentre Rosé e Bruno Mars sono stati premiati come miglior gruppo internazionale.

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