Ecco perchéI Mashco Piro, una delle più grandi tribù isolate conosciute, rischia l'estinzione
bfi
22.9.2025
Una delle più grandi tribù isolate conosciute al mondo ha recentemente avuto contatti con estranei, suscitando preoccupazioni tra gli attivisti che questa società estremamente isolata sia in grave pericolo.
Torniamo ai Mashco Piro, che a differenza di altre tribù non si avvicinano a stranieri.
Nel 2024, infatti, due boscaioli sono stati uccisi con archi e frecce dopo aver invaso il loro territorio, come riportato da Survival International. La terra ancestrale della tribù, con la sua foresta rigogliosa e fitta, è diventata sempre più attiva con le operazioni di disboscamento negli ultimi anni, portando a un aumento degli scontri.
Le foto diffuse da «Survival International» mostravano decine di Mascho Piro vicino a squadre di boscaioli al lavoro, con gli attivisti che avvertivano che il semplice contatto della tribù con gruppi esterni avrebbe potuto scatenare violenze o diffondere malattie contro cui i suoi membri non hanno alcuna immunità naturale.
Attività industriale nella foresta dei Mashco Piro
L'agenzia ha affermato che contatti simili hanno causato l'estinzione di altri gruppi indigeni in Amazzonia.
Il contatto dei Mascho Piro con gli Yine coincide con un aumento dell'attività industriale nella regione, ha detto il presidente della comunità Yine, con attrezzature per il disboscamento che aprono varchi nella giungla non lontano dal loro territorio.
«Lo scontro potrebbe essere imminente», ha avvertito Teresa Mayo, ricercatrice di Survival International, che ha osservato come le operazioni siano proseguite a ritmo serrato un anno dopo il mortale attacco.
«Hanno ancora la licenza del governo, ed è così che sostengono le loro attività anche se sanno di mettere a rischio sia la vita dei Mashco Piro che quella dei loro lavoratori».
Cessazione dei lavori rispettata?
Intanto il Forest Stewardship Council, che certifica i prodotti in legno sostenibili, ha ordinato alla società di disboscamento Maderera Canales Tehuamanu di cessare le operazioni fino a novembre.
👉#OjoAlDato Con la suspensión de la certificación de Maderera Canales Tahuamanu por parte del Consejo de Administración Forestal, MCT no podrá comercializar productos certificados por FSC ni utilizar su marca registrada.🧵 ✍️@Jona1084
Ma Survival International sospetta che l'ordine sia stato ignorato, citando la presenza di macchinari pesanti e tracce di ponti.
Le organizzazioni che si schierano a favore delle tribù isolate sostengono che un ponte permanente sul fiume Tehuamanu potrebbe portare a un'attività di deforestazione ancora più profonda all'interno della foresta, rendendo ancora più probabili gli incontri con i Mascho Piro.
Il governo peruviano investe il doppio per pattugliare la regione
Il Ministero della Cultura del Perù ha dichiarato sempre a «The Independent» che sta esaminando il rapporto di Survival International, sottolineando che ha creato otto riserve per le tribù indigene, ne ha altre cinque in fase di realizzazione e attualmente gestisce 19 posti di controllo con 59 agenti di protezione.
Complessivamente, gli agenti hanno effettuato più di 440 pattugliamenti nella regione finora quest'anno, e il budget per la protezione delle comunità tribali è più che raddoppiato nel 2025.