Una delle più grandi tribù isolate conosciute al mondo ha recentemente avuto contatti con estranei, suscitando preoccupazioni tra gli attivisti che questa società estremamente isolata sia in grave pericolo.

Si tratta di una delle più grandi tribù isolate conosciute al mondo.

Ora sono in serio pericolo perché sempre più frequenti si fanno gli avvistamenti di estranei nella regione ancestrale dei Mashco Piro.

Oltre che generare scontri violenti, le genti portano soprattutto malattie infettive, contro le quali i membri della tribù non hanno nessuna immunità naturale.

Nel 2024, Survival International aveva riportato che due boscaioli della comunità limitrofa Yine erano stati uccisi con archi e frecce dopo aver invaso il loro territorio dei Mashco Piro.

La legge peruviana vieta l'entrata in contatto con tribù isolate.

Purtroppo la foresta della tribù è diventata sempre più attiva con operazioni di disboscamento.

«Lo scontro potrebbe essere imminente», ha avvertito Teresa Mayo, ricercatrice di Survival International.

Il governo di Lima dice di aver creato otto riserve per le tribù indigene, mentre altre cinque sono in fase di realizzazione. 19 sono i posti di controllo presidiati da 59 agenti. Mostra di più

«È molto preoccupante, sono in pericolo», ha dichiarato Enrique Añez, presidente della vicina comunità Yine, anch'essa indigena, al quotidiano «The Independent».

Si riferisce alla tribù dei Mashco Piro, i quali vivono isolati nelle profondità della foresta pluviale amazzonica e sono noti per accogliere con ostilità i loro rarissimi visitatori.

Sembra un déjà vu: giovani nudi appartenenti a un gruppo indigeno isolato avanzano cautamente nell'acqua bassa e si avvicinano agli sconosciuti.

Incoraggiati dalla curiosità, o forse dalla fame, accettano abiti colorati e doni di cibo, senza sapere che potrebbero portare una bomba epidemiologica al loro popolo nella foresta.

Ma aldilà delle apparenti buone intenzioni di alcuni di questi estranei, avviare contatti con popolazioni indigene isolate costituisce una violazione delle normative peruviane.

Torniamo ai Mashco Piro, che a differenza di altre tribù non si avvicinano a stranieri.

Nel 2024, infatti, due boscaioli sono stati uccisi con archi e frecce dopo aver invaso il loro territorio, come riportato da Survival International. La terra ancestrale della tribù, con la sua foresta rigogliosa e fitta, è diventata sempre più attiva con le operazioni di disboscamento negli ultimi anni, portando a un aumento degli scontri.

Le foto diffuse da «Survival International» mostravano decine di Mascho Piro vicino a squadre di boscaioli al lavoro, con gli attivisti che avvertivano che il semplice contatto della tribù con gruppi esterni avrebbe potuto scatenare violenze o diffondere malattie contro cui i suoi membri non hanno alcuna immunità naturale.

Attività industriale nella foresta dei Mashco Piro

L'agenzia ha affermato che contatti simili hanno causato l'estinzione di altri gruppi indigeni in Amazzonia.

Il contatto dei Mascho Piro con gli Yine coincide con un aumento dell'attività industriale nella regione, ha detto il presidente della comunità Yine, con attrezzature per il disboscamento che aprono varchi nella giungla non lontano dal loro territorio.

«Lo scontro potrebbe essere imminente», ha avvertito Teresa Mayo, ricercatrice di Survival International, che ha osservato come le operazioni siano proseguite a ritmo serrato un anno dopo il mortale attacco.

«Hanno ancora la licenza del governo, ed è così che sostengono le loro attività anche se sanno di mettere a rischio sia la vita dei Mashco Piro che quella dei loro lavoratori».

Cessazione dei lavori rispettata?

Intanto il Forest Stewardship Council, che certifica i prodotti in legno sostenibili, ha ordinato alla società di disboscamento Maderera Canales Tehuamanu di cessare le operazioni fino a novembre.

Ma Survival International sospetta che l'ordine sia stato ignorato, citando la presenza di macchinari pesanti e tracce di ponti.

Le organizzazioni che si schierano a favore delle tribù isolate sostengono che un ponte permanente sul fiume Tehuamanu potrebbe portare a un'attività di deforestazione ancora più profonda all'interno della foresta, rendendo ancora più probabili gli incontri con i Mascho Piro.

Il governo peruviano investe il doppio per pattugliare la regione

Il Ministero della Cultura del Perù ha dichiarato sempre a «The Independent» che sta esaminando il rapporto di Survival International, sottolineando che ha creato otto riserve per le tribù indigene, ne ha altre cinque in fase di realizzazione e attualmente gestisce 19 posti di controllo con 59 agenti di protezione.

Complessivamente, gli agenti hanno effettuato più di 440 pattugliamenti nella regione finora quest'anno, e il budget per la protezione delle comunità tribali è più che raddoppiato nel 2025.