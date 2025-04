Un farmaco usato da molti aumenta il rischio di demenza, i neurologi mettono in guardia

Immagine dimostrativa sda

I neurologi hanno scoperto che un farmaco comune, già associato a rischi di ictus, fratture ossee e malattie renali, potrebbe aumentare anche il rischio di demenza.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Uno studio recente ha rilevato che le persone che utilizzano inibitori della pompa protonica (IPP) per più di 4,4 anni hanno il 33% di probabilità in più di ricevere una diagnosi di demenza.

Gli IPP sono ampiamente utilizzati per trattare il reflusso acido, una condizione in cui l'acido dello stomaco risale nell'esofago, causando spesso bruciore o ulcere.

Il reflusso acido frequente può portare alla malattia da reflusso gastroesofageo, una condizione che può aumentare il rischio di cancro esofageo.

Già in passato i farmaci in questione sono stati collegati a rischi per la salute come ictus, fratture ossee e malattie renali.

La ricerca ha coinvolto oltre 5'700 partecipanti di età pari o superiore a 45 anni, inizialmente privi di demenza.

I ricercatori hanno concluso che c'è un rischio del 33% più alto di sviluppare demenza negli utenti che hanno assunto l'IPP per più di 4,4 anni.

Nessun aumento del rischio per coloro che hanno assunto il farmaco per meno di questo periodo di tempo. Mostra di più

Secondo una nuova ricerca, l'uso prolungato di un comune farmaco per il reflusso acido potrebbe aumentare il rischio di sviluppare la demenza di un terzo.

Come riportato dall'inglese «Mirror», lo studio ha rilevato che le persone che utilizzano inibitori della pompa protonica (IPP) per più di 4,4 anni hanno il 33% di probabilità in più di contrarre una diagnosi di demenza.

A cosa servono gli IPP

Gli IPP sono ampiamente utilizzati per trattare il reflusso acido, una condizione in cui l'acido dello stomaco risale nell'esofago, causando spesso bruciore o ulcere.

Il reflusso acido frequente può portare alla malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE), una condizione che colpisce fino al 40% della popolazione del Regno Unito e può aumentare il rischio di cancro esofageo.

Il neurologo vascolare Kamakshi Lakshminarayan e il suo team hanno concluso che c'è un rischio del 33% più alto di sviluppare demenza negli utenti che hanno assunto l'IPP per più di 4,4 anni. KEYSTONE

Questi farmaci agiscono riducendo la produzione di acido nello stomaco, ma sono stati precedentemente collegati a rischi per la salute come ictus, fratture ossee e malattie renali.

Associazione significativa tra l'IPP e la demenza

Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista «Neurology», non conferma una relazione diretta di causa-effetto, ma ne evidenzia un'associazione significativa.

Il professor Kamakshi Lakshminarayan, autore principale e neurologo vascolare dell'Università del Minnesota, ha spiegato: «Gli inibitori della pompa protonica sono utili per gestire il reflusso acido, ma l'uso a lungo termine è stato collegato a diverse preoccupazioni per la salute. In questo studio, volevamo esplorare se potessero essere collegati anche alla demenza».

Chi assume IPP ha il rischio del 33% più alto di sviluppare demenza

La ricerca ha coinvolto oltre 5'700 partecipanti di età pari o superiore a 45 anni, inizialmente privi di demenza. L'uso di IPP da parte dei partecipanti è stato monitorato attraverso visite di studio in persona e controlli telefonici annuali.

Tra coloro che hanno utilizzato IPP per più di 4,4 anni, 24 su 1'000 hanno sviluppato la demenza, rispetto a 19 su 1'000 tra coloro che non hanno mai assunto i farmaci.

Dopo aver aggiustato i fattori come l'età, il sesso, la razza e le condizioni di salute come l'ipertensione e il diabete, i ricercatori hanno concluso che c'è un rischio del 33% più alto di sviluppare demenza negli utenti che hanno assunto l'IPP per più di 4,4 anni.

Non è stato riscontrato alcun aumento del rischio per coloro che hanno assunto i farmaci per meno tempo.

Nessun allarmismo, consultate il vostro medico

Il professore ha inoltre sottolineato l'importanza di consultare un medico prima di apportare modifiche al trattamento: «Esistono modi alternativi per gestire il reflusso acido, tra cui antiacidi, cambiamenti nella dieta e mantenimento di un peso sano».

«Ma non sempre questi approcci funzionano per tutti. Chiunque assuma i farmaci IPP dovrebbe parlare prima con il proprio dottore, poiché interrompere improvvisamente la cura può peggiorare i sintomi».

Il ricercatore ha infine aggiunto che sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio il legame e i meccanismi alla base di tale associazione.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.