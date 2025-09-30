I paradisi delle vacanze in Spagna sommersi dall'acqua, ecco il video

I paradisi delle vacanze in Spagna sommersi dall'acqua Forti piogge e grandinate hanno causato gravi danni nella Spagna orientale durante il fine settimana. Le isole Baleari sono state inondate martedì sera. 30.09.2025

Le forti piogge hanno causato il caos nella Spagna orientale durante il fine settimana: strade e garage erano sommersi dall'acqua e le persone hanno dovuto essere salvate dalle loro auto.

Le province di Saragozza, Tarragona e Castellón sono state particolarmente colpite. L'autorità meteorologica spagnola Aemet ha dichiarato un'allerta rossa per Valencia, Castellón e Tarragona a partire da lunedì a causa delle precipitazioni estreme - la categoria più alta.

Anche Saragozza è stata colpita da grandinate, meno gravi delle masse d'acqua, ma che hanno causato danni. Interi quartieri sono stati temporaneamente isolati dal resto della regione e numerose case e garage sono stati allagati. Oltre al capoluogo, sono stati colpiti anche comuni come Santa Fe, Cadrete, Cuarte e María de Huerva.

Terreno sommerso sulle Isole Baleari

Il problema: la pioggia è continuata dopo il fine settimana. Le precipitazioni sono state abbondanti dalla notte di martedì, in particolare sulle Isole Baleari. A Ibiza sono caduti tra i 66 e i 74 litri per metro quadro.

Ibiza hace un momento. El centro y la carretera E-10. No para de llover. @Granada_Meteo @tiempobrasero pic.twitter.com/yAomv76GTS — pawwyy (@Pawwyy) September 30, 2025

Il servizio meteorologico ha avvertito di forti piogge anche a Maiorca e Formentera, ma le prospettive sono ora in miglioramento: nei prossimi giorni è previsto di nuovo il sole.