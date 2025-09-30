I paradisi delle vacanze in Spagna sommersi dall'acqua, ecco il video

I paradisi delle vacanze in Spagna sommersi dall'acqua
Forti piogge e grandinate hanno causato gravi danni nella Spagna orientale durante il fine settimana. Le isole Baleari sono state inondate martedì sera.
30.09.2025
Forti piogge e grandinate hanno causato gravi danni nella Spagna orientale durante il fine settimana. Le isole Baleari sono state inondate martedì sera.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Le forti piogge hanno causato inondazioni e diverse operazioni di soccorso nella Spagna orientale durante il fine settimana.
- Le province di Saragozza, Tarragona e Castellón nella Spagna orientale sono state particolarmente colpite.
- A Saragozza anche le grandinate hanno causato danni e interrotto interi quartieri.
- Martedì sera sono cadute forti piogge sulle Isole Baleari.
Le forti piogge hanno causato il caos nella Spagna orientale durante il fine settimana: strade e garage erano sommersi dall'acqua e le persone hanno dovuto essere salvate dalle loro auto.
Le province di Saragozza, Tarragona e Castellón sono state particolarmente colpite. L'autorità meteorologica spagnola Aemet ha dichiarato un'allerta rossa per Valencia, Castellón e Tarragona a partire da lunedì a causa delle precipitazioni estreme - la categoria più alta.
Anche Saragozza è stata colpita da grandinate, meno gravi delle masse d'acqua, ma che hanno causato danni. Interi quartieri sono stati temporaneamente isolati dal resto della regione e numerose case e garage sono stati allagati. Oltre al capoluogo, sono stati colpiti anche comuni come Santa Fe, Cadrete, Cuarte e María de Huerva.
Terreno sommerso sulle Isole Baleari
Il problema: la pioggia è continuata dopo il fine settimana. Le precipitazioni sono state abbondanti dalla notte di martedì, in particolare sulle Isole Baleari. A Ibiza sono caduti tra i 66 e i 74 litri per metro quadro.
Il servizio meteorologico ha avvertito di forti piogge anche a Maiorca e Formentera, ma le prospettive sono ora in miglioramento: nei prossimi giorni è previsto di nuovo il sole.