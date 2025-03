L'anno scorso l'aeroporto di Zurigo ha aumentato i suoi profitti a un livello record, ma i dipendenti non ricevono alcun bonus. sda

Gli azionisti e i dirigenti dell'aeroporto di Zurigo stanno beneficiando del più alto profitto nella storia della società. D'altra parte i dipendenti con gli stipendi più bassi restano a bocca asciutta e in molti lo trovano vergognoso.

Hai fretta? blue News riassume per te L'aeroporto di Zurigo ha raggiunto un utile record nel 2024.

Mentre gli azionisti e i dirigenti ne beneficiano, la «gente comune» non riceve alcun bonus.

La delusione è grande, ma l'aeroporto promette di fare meglio. Mostra di più

Nel 2024 l'aeroporto di Zurigo si è finalmente lasciato alle spalle la pandemia di Covid con un utile record di 327 milioni di franchi. Gli azionisti possono sperare in un dividendo aggiuntivo. I dirigenti sono soddisfatti della remunerazione variabile. D'altra parte, la «gente comune» non ha beneficiato del glorioso risultato.

L'amministratore delegato Lukas Brosi ha annunciato questa settimana che gli impiegati dei livelli funzionali inferiori non riceveranno alcuna partecipazione agli utili, come riporta «20 Minuten». La Flughafen Zürich AG distingue sei livelli di funzione del suo personale, con i livelli da 1 a 3 che vengono considerati come dirigenti.

La scelta di Brosi non è piaciuta ai diretti interessati: «La decisione dei capi è irrispettosa e demotivante», ha dichiarato un dipendente. Alcuni colleghi hanno pianto quando hanno saputo della decisione. Con uno stipendio basso, il bonus è importante per potersi permettere le vacanze o sostenere le famiglie all'estero.

Altra distribuzione solo l'anno prossimo

«Schiaffo in faccia», «mancanza di rispetto», «scrollata di testa»: l'amministratore delegato Boris ha notato le chiare critiche sul sistema intranet. «Ci dispiace molto che la mancanza di partecipazione agli utili sia così fortemente legata al fatto che non ci si senta valorizzati nel proprio lavoro».

Un bonus di partecipazione agli utili viene però erogato solo se «il risultato è significativamente superiore alle aspettative», ha spiegato a «20 Minuten» la portavoce dell'aeroporto Bettina Kunz.

Questo non è stato il caso del 2024. Per questo motivo, i dirigenti non hanno ricevuto un bonus di partecipazione agli utili, ma solo la componente variabile dello stipendio.

In futuro l'azienda intende cambiare il modo di gestire la partecipazione agli utili. Se gli affari vanno bene, anche le prestazioni operative dovrebbero essere premiate maggiormente.