Ad appena quattro mesi dalle elezioni, in un messaggio sul suo account personale X, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la sera di domenica 21 luglio che non intende correre per un secondo mandato. Cede così alle numerose pressioni all'interno del suo partito, acuitesi dopo il disastroso primo dibattito in TV in cui l'ormai ultra ottantenne è apparso stanco e confuso. Gli esperti pensano che a giocare un ruolo siano stati gli ex presidenti Barack Obama e consorte e Bill Clinton e sua moglie, come pure la potente ex speaker della Camera Nancy Pelosi. Molte star del cinema, tra cui George Clooney, avevano espresso dei dubbi sulle facoltà di Biden di poter reggere ancora 4 anni, vista la sua età avanzata.

Immagine: sda