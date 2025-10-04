I residenti di Amsterdam vogliono fare causa alla città per il troppo turismo

Amsterdam ha una serie di regole per cercare di limitare il turismo di massa. picture alliance / dpa

Amsterdam sta subendo una crescente pressione da parte del turismo di massa. Adesso le iniziative dei cittadini arrivano fino in tribunale e chiedono che la città adotti misure più coerenti per proteggere i suoi residenti.

Redazione blue News Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Amsterdam sta lottando da anni contro le conseguenze del turismo di massa, che sta spostando i negozi e trasformando gli spazi residenziali in alberghi.

Un'iniziativa di cittadini, insieme ad altri gruppi, sta portando la città in tribunale e accusa le autorità di inazione.

I cittadini chiedono regole più severe e tasse aggiuntive per salvaguardare la qualità della vita degli abitanti e creare un equilibrio tra turismo e vita cittadina. Mostra di più

Da anni Amsterdam soffre le conseguenze del turismo di massa. Un'iniziativa di cittadini, insieme a diverse organizzazioni, ha ora intentato una causa contro la città e chiede misure più coerenti per proteggere la qualità della vita degli abitanti.

«Si può vedere ovunque ciò che il turismo di massa sta facendo alla città: i negozi per i residenti locali stanno lasciando il posto ai negozi di souvenir. Le case e gli edifici pubblici vengono trasformati in alberghi e si fa fatica a camminare sui marciapiedi a causa delle lunghe code davanti ai luoghi virali su TikTok. Un po' alla volta, la città sta perdendo la sua atmosfera unica di Amsterdam», si legge sul sito web dell'iniziativa Amsterdam has a choice.

Più equilibrio tra turismo e la vita dei cittadini

L'iniziativa è stata lanciata nel 2020 in risposta alla crescente pressione turistica. Da allora ha intrapreso un'azione legale insieme ad altri 12 gruppi di cittadini, come riporta 20 Minuten. Secondo i media, sono già stati raccolti 50'000 euro per coprire le spese legali.

Secondo i promotori, la preoccupazione non è rivolta ai visitatori stessi, ma all'inazione delle autorità.

«Se i negozi scompaiono per i residenti di interi quartieri e un abitante di Amsterdam su cinque evita il centro città, allora c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato», si legge nella dichiarazione dell'organizzazione. Questa chiede un equilibrio che sostenga sia il turismo che la vita cittadina.

Già introdotte alcune misure

Da anni la città cerca di contenere l'afflusso di visitatori. Nel 2021 il consiglio comunale aveva già deciso un limite massimo di 20 milioni di pernottamenti all'anno. Mal'ordinanza non ha avuto effetto: nel 2024 sono stati registrati 22,9 milioni di pernottamenti e nel 2025 se ne prevedono addirittura 25 milioni.

Oltre al limite massimo di pernottamenti, sono state adottate altre misure: meno navi da crociera, blocco della costruzione di nuovi hotel e una tassa sul turismo del 12,5%, la più alta in Europa.

«Non c'è un solo pulsante che possiamo premere per risolvere tutto in una volta», ha dichiarato a «Het Parool» Sofyan Mbarki, responsabile dell'autorità per il turismo di Amsterdam.

Ma per molti residenti questo non è sufficiente. L'iniziativa dei cittadini chiede tasse aggiuntive sui pernottamenti e un piano chiaro per garantire che le entrate vadano a beneficio dei residenti locali.

Presentando un'azione legale, gli attivisti vogliono garantire che la città applichi finalmente le proprie regole in modo coerente e che Amsterdam rimanga più di un semplice museo all'aperto per milioni di visitatori.