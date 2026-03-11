Fiori deposti vicino al luogo dell'incidente a Kerzers (FR). Keystone

Dopo il devastante incendio dell'autopostale con numerosi morti e feriti, mercoledì mattina l'atmosfera a Kerzers era cupa. I residenti, che hanno visto le immagini della tragedia, sono rimasti sbalorditi.

Hai fretta? blue News riassume per te La mattina dopo l'incendio dell'autopostale a Kerzers, sulla scena rimangono solo tracce di fuoco, cespugli carbonizzati e odore di fumo.

I residenti raccontano di aver assistito all'incendio o di aver ricevuto dei video.

Le persone depongono fiori sul luogo del fatto, vengono accese candele nella panetteria e i residenti si riuniscono in chiesa e nel sito commemorativo previsto per solidarietà. Mostra di più

Da lontano, due scolari indicano il luogo della tragedia con un gesto della mano prima di proseguire con i loro scooter.

Dell'autopostale distrutto rimangono solo delle tracce sulla carreggiata. I cespugli che costeggiano il parcheggio sono carbonizzati e l'odore di bruciato aleggia sulla città.

Il traffico è tornato a scorrere sulla strada principale dalla fine della notte. I camion e i pendolari passano o lasciano passare i giornalisti, una buona dozzina dei quali erano già sul posto alle 8 del mattino.

Un reporter del canale televisivo tedesco RTL sta facendo un servizio in diretta senza interruzioni.

Nel frattempo, sull'altro lato della strada, un autopostale si ferma in un viale. Si tratta della linea 122, come l'autobus che ha preso fuoco martedì sera.

«È spaventoso»

Due donne sono lì in piedi con il volto attonito. Una di loro vive proprio di fronte al luogo dell'incidente. Quando è scoppiato l'incendio, ha chiamato i vigili del fuoco e ha osservato tutto dalla finestra.

«È spaventoso», ha detto mostrando il suo telefono. Il display mostra l'autobus in fiamme mentre i passanti corrono in strada. Uno di loro cerca di rompere i finestrini del veicolo con un sampietrino.

Le tracce di incendio dell'autopostale sono ancora visibili in strada. Keystone

Anche altri residenti hanno ricevuto i video attraverso i loro canali di informazione privati. Kerzers è una piccola città, dove i residenti hanno appreso del dramma da parenti e amici.

«Martedì sera mi hanno chiamato in molti per chiedermi se stavo bene», racconta un'altra donna. Si vedono cose del genere all'estero o nelle grandi città, «ma non in una piccola città come la nostra».

Ha aggiunto che temeva che fossero state uccise persone innocenti. È riuscita ad addormentarsi solo all'una o alle due del mattino.

«L'autobus è stato recuperato alle 5 di questa mattina», dice un uomo seduto al tavolo del chiosco, finendo il suo caffè. Lo si poteva vedere dalle finestre delle case di Murtenstrasse.

«La gente comincia a rendersi conto della tragedia»

Diverse persone si fermano spontaneamente davanti alla scena o mentre escono dai negozi, alcune si abbracciano. La panetteria ha messo alcune candele sul bancone.

«La gente comincia a rendersi conto della tragedia che è accaduta. Sono le persone di questo quartiere che hanno perso la vita», dice una donna che sta andando al lavoro.

L'impiegato comunale, che sta salendo in bicicletta, dice che in mattinata sarà allestita una tenda bianca sul luogo dove la gente potrà deporre fiori. In effetti, diverse persone avevano già deposto dei fiori sul luogo dell'incendio.

Sopra il villaggio, a poche centinaia di metri dal luogo dell'incendio, la chiesa è silenziosa. Intorno alle nove e mezza, vi si erano radunate una decina di persone.