Una sostanza chimica pericolosa viene rimossa e infine smaltita al Politecnico di Zurigo domenica. (foto d'archivio) sda

Domenica verrà rimossa e smaltita una sostanza chimica altamente pericolosa che si trova nei pressi del Politecnico di Zurigo. Circa 270 residenti del quartiere dovranno quindi lasciare temporaneamente le loro case.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te 270 residenti nei pressi del Politecnico di Zurigo saranno fatti sfollare domenica a causa di una sostanza chimica altamente pericolosa.

La sostanza viene smaltita in base a severe misure di sicurezza e trasportata in Germania.

La procedura durerà diverse ore, ma il rientro è comunque previsto per il giorno stesso. Mostra di più

Domenica 7 giugno circa 270 abitanti della Clausiusstrasse di Zurigo dovranno lasciare temporaneamente le loro abitazioni a causa di una bombola di gas contenente una «sostanza chimica potenzialmente pericolosa» che si trova in un edificio del Politecnico.

La sostanza in questione, come riporta la «NZZ», è il trifluoruro di cloro, una sostanza altamente reattiva che può incendiare anche i materiali ignifughi ed è considerata estremamente tossica.

Il laboratorio in questione non esiste più e la sostanza deve essere smaltita correttamente.

Rigorose norme di sicurezza

Per la rimozione si applicano rigorose norme di sicurezza. A mezzogiorno la bombola dovrà essere trasferita in un contenitore ermetico appositamente protetto e poi trasportata in Germania. Secondo la «NZZ», la fase più critica dovrebbe durare circa un'ora.

A partire dalle 10.00, i servizi di emergenza saranno sul posto e si occuperanno di assicurarsi che tutti i residenti abbiano lasciato le loro case, sia con annunci attraverso dei megafoni che mandando il personale in tutti gli edifici della zona per un controllo.

L'area vicina all'edificio principale dell'ETH sarà delimitata su larga scala e le strade e le linee del tram rimarranno bloccate per diverse ore. Si tratta di una misura precauzionale della Polizia cantonale di Zurigo, come riportato sempre dalla «NZZ».

Buoni per una visita allo zoo come ringraziamento

I residenti sono stati informati di questa operazione a maggio e non c'è stato quasi nessun riscontro critico.

Il dispiegamento delle forze di sicurezza dovrebbe durare fino alle 16.30 al massimo. Molto probabilmente le persone potranno tornare a casa già prima di questo orario, ma saranno informati tramite un messaggio.

L'ETH si scusa per l'inconveniente e offre alle persone colpite dei buoni per una visita allo zoo cittadino, compreso il cibo, come piccola forma di ringraziamento.