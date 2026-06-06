  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Bloccate anche le linee del tram I residenti vicino al Politecnico di Zurigo devono lasciare per alcune ore le loro case, ecco come mai

Lea Oetiker

6.6.2026

Una sostanza chimica pericolosa viene rimossa e infine smaltita al Politecnico di Zurigo domenica. (foto d'archivio)
Una sostanza chimica pericolosa viene rimossa e infine smaltita al Politecnico di Zurigo domenica. (foto d'archivio)
sda

Domenica verrà rimossa e smaltita una sostanza chimica altamente pericolosa che si trova nei pressi del Politecnico di Zurigo. Circa 270 residenti del quartiere dovranno quindi lasciare temporaneamente le loro case.

Lea Oetiker

06.06.2026, 14:41

Hai fretta? blue News riassume per te

  • 270 residenti nei pressi del Politecnico di Zurigo saranno fatti sfollare domenica a causa di una sostanza chimica altamente pericolosa.
  • La sostanza viene smaltita in base a severe misure di sicurezza e trasportata in Germania.
  • La procedura durerà diverse ore, ma il rientro è comunque previsto per il giorno stesso.
Mostra di più

Domenica 7 giugno circa 270 abitanti della Clausiusstrasse di Zurigo dovranno lasciare temporaneamente le loro abitazioni a causa di una bombola di gas contenente una «sostanza chimica potenzialmente pericolosa» che si trova in un edificio del Politecnico.

La sostanza in questione, come riporta la «NZZ», è il trifluoruro di cloro, una sostanza altamente reattiva che può incendiare anche i materiali ignifughi ed è considerata estremamente tossica.

Il laboratorio in questione non esiste più e la sostanza deve essere smaltita correttamente.

Rigorose norme di sicurezza

Per la rimozione si applicano rigorose norme di sicurezza. A mezzogiorno la bombola dovrà essere trasferita in un contenitore ermetico appositamente protetto e poi trasportata in Germania. Secondo la «NZZ», la fase più critica dovrebbe durare circa un'ora.

A partire dalle 10.00, i servizi di emergenza saranno sul posto e si occuperanno di assicurarsi che tutti i residenti abbiano lasciato le loro case, sia con annunci attraverso dei megafoni che mandando il personale in tutti gli edifici della zona per un controllo.

L'area vicina all'edificio principale dell'ETH sarà delimitata su larga scala e le strade e le linee del tram rimarranno bloccate per diverse ore. Si tratta di una misura precauzionale della Polizia cantonale di Zurigo, come riportato sempre dalla «NZZ».

Buoni per una visita allo zoo come ringraziamento

I residenti sono stati informati di questa operazione a maggio e non c'è stato quasi nessun riscontro critico.

Il dispiegamento delle forze di sicurezza dovrebbe durare fino alle 16.30 al massimo. Molto probabilmente le persone potranno tornare a casa già prima di questo orario, ma saranno informati tramite un messaggio.

L'ETH si scusa per l'inconveniente e offre alle persone colpite dei buoni per una visita allo zoo cittadino, compreso il cibo, come piccola forma di ringraziamento.

I più letti

Lo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone arriva al Comitato etico della Rai
Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Problemi sul volo per Zurigo: l’aereo gira per ore sopra il mare prima di atterrare d’emergenza
Ecco qual è il gioco preferito della principessa Kate durante le feste reali
Il dietro alle quinte del ritorno svizzero di Terence Hill

Altre notizie

canton San Gallo. Si lancia con la tuta alare, ma precipita nel vuoto a Vättis: morto un uomo

canton San GalloSi lancia con la tuta alare, ma precipita nel vuoto a Vättis: morto un uomo

Non solo numeri. Ecco le cifre di una delle attività ricreative più popolari in Svizzera: il trekking

Non solo numeriEcco le cifre di una delle attività ricreative più popolari in Svizzera: il trekking

Occhio alle brutte sorprese. Il balcone cede sotto il peso di una piscina improvvisata e due donne precipitano

Occhio alle brutte sorpreseIl balcone cede sotto il peso di una piscina improvvisata e due donne precipitano