La pazienza è la chiave, perché la coda fuori dal Berghain può durare diverse ore. Christophe Gateau/dpa

Il Berghain è il club techno più popolare di Berlino da oltre 20 anni. Ma se si vuole entrare, spesso bisogna avere molta pazienza. Adesso gli scienziati sostengono di aver scoperto il segreto di come entrare.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te I ricercatori di quattro università hanno studiato come entrare nei club più alla moda di Berlino.

Il risultato dello studio : il criterio di selezione degli ospiti è un paradosso

Ma una cosa rimane chiara: se volete entrare al Berghain, una delle discoteche più popolari da oltre 20 anni, dovete avere molta pazienza

E potrebbe succedere che non vi faranno comunque entrare. Mostra di più

Il Berghain è famoso: persone da tutto il mondo si recano nella capitale tedesca weekend dopo weekend solo per il prestigioso club techno.

La discoteca è stata fondato come successore dell'Ostgut nel 2004, quando molte serate erano ancora rivolte agli uomini gay. Oggi il pubblico è molto più eterogeneo. Il club può ospitare fino a 1'500 persone.

Uno dei consigli più noti per chi vuole entrare nell'ex sala di controllo di una centrale termica nel quartiere berlinese di Friedrichshain è: vestirsi di nero.

Ma è davvero così?

La scienza indica la strada per entrare?

I ricercatori della Freie Universität di Berlino, dell'Università di Bath, del King's College di Londra e dell'Università di Karlstadt hanno studiato chi entra nei club techno più alla moda di Berlino e chi no.

Per svelare il segreto dell'accesso alle discoteche berlinesi hanno condotto 38 interviste con proprietari, buttafuori, DJ, personale di sicurezza e altri nottambuli.

Gli studiosi hanno anche analizzato i media e il materiale d'archivio e hanno osservato come venivano selezionati gli ospiti di un rinomato club berlinese in circa 500 casi.

Il codice è: essere sicuri di sé, ma non arroganti

Il risultato dello studio: non è solo l'aspetto alla moda che sembra essere decisivo, ma piuttosto l'equilibrio «tra adattamento e individualità».

Il fotografo Sven Marquardt è di gran lunga il più noto buttafuori del Berghain. Keystone

È importante anche il modo in cui ci si comporta mentre si aspetta fuori dalla porta del club, cioè se si mostra carisma e se si socializza con le altre persone.

Quindi, se volete entrare in un locale alla moda di Berlino, dovete essere in grado di inserirvi e allo stesso tempo di distinguervi. O per dirla con una frase che circola a Berlino da anni: «Essere sicuri di sé, ma non arroganti».

«Der Spiegel» conclude: «Secondo uno studio, il criterio di selezione degli ospiti è un paradosso». Nel frattempo, lo «20 Minuten» titola esuberante: «Ecco come superarlo: i ricercatori decifrano il codice del Berghain».

Beh, una cosa rimane chiara: se volete andare al Berghain, dovete avere molta pazienza, perché la coda fuori dalla discoteca è spesso incredibilmente lunga.

L'ho sperimentato anch'io qualche anno fa...