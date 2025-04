I polipi sono generalmente creature molto intelligenti, ma questa è un'assoluta novità (immagine illustrativa). KEYSTONE

Si tratta di immagini a dir poco uniche: in una baia al largo della Nuova Zelanda, i ricercatori hanno filmato un polpo che usa uno squalo come un taxi. Lo fa di proposito? La scienza si trova di fronte a un mistero.

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Hai fretta? blue News riassume per te I ricercatori dell'Università di Auckland filmano uno squalo mako nel Golfo di Hauraki, nel nord-est della Nuova Zelanda, e notano una macchia arancione sulla sua testa.

Le riprese condotte da un drone confermano i loro sospetti: un polpo è aggrappato allo squalo e sembra usarlo come taxi.

L'insolita coppia viene subito soprannominata sharktopus, proprio come il titolo del film horror del 2010. Mostra di più

È risaputo che i polpi sono animali intelligenti. Il fatto che usino gli squali come taxi per spostarsi è però una novità.

I ricercatori neozelandesi sono quindi rimasti stupiti quando hanno osservato uno squalo che trasportava un polpo sul dorso in una baia nel nord-est dell'isola.

Come il polpo sia diventato un autostoppista, e perché, è ancora un mistero per i ricercatori. Non è nemmeno chiaro se lo squalo abbia portato con sé il clandestino volontariamente.

Sta di fatto che il polpo non ha preso come compagno di nuoto uno squalo qualsiasi, ma proprio la specie considerata più veloce al mondo.

Nel video sottostante (in tedesco), blue News non solo mostra la corsa veloce dello squalo mako, ma anche un'altra scena in cui il polpo tenta di dondolarsi sulla schiena dello squalo, ma fallisce.