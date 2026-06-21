I ricercatori hanno utilizzato diversi metodi di misurazione. sda

Chi smette di fumare rallenta il declino mentale in età avanzata in modo significativo, tanto quanto il cervello invecchia in tre anni. Un nuovo studio fornisce ai fumatori anziani un argomento forte: non è mai troppo tardi per smettere di fumare.

Jenny Keller Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Lo studio dell' University College di Londra ha analizzato 9'436 persone di 12 Paesi per un periodo di 18 anni.

Coloro che hanno smesso di fumare tra i 40 e gli 89 anni hanno perso la memoria e le capacità linguistiche più lentamente rispetto alle persone che hanno continuato a fumare.

Il vantaggio corrisponde all'incirca a tre anni di invecchiamento cerebrale in meno, indipendentemente dall'età in cui si è smesso di fumare.

Gli specialisti dei polmoni e del cuore confermano che molte lesioni legate al fumo regrediscono con il tempo.

Non tutto si rigenera, ma gli esperti sottolineano che smettere di fumare comporta benefici misurabili per la salute. Mostra di più

Un nuovo studio dell'University College di Londra dimostra che il declino mentale rallenta sensibilmente dopo aver smesso di fumare, anche dopo decenni di consumo.

Il team guidato dall'epidemiologa Mikaela Bloomberg ha combinato tre grandi studi sull'invecchiamento condotti in Europa e negli Stati Uniti, compresi i dati provenienti dalla Svizzera.

In totale, le prestazioni mentali di 9'436 fumatori di età compresa tra i 40 e gli 89 anni sono state monitorate per un periodo di 18 anni.

I risultati dei test di coloro che hanno smesso di fumare durante questo periodo sono stati confrontati con una persona della stessa età, livello di istruzione che ha continuato a fumare.

In questo modo, i ricercatori hanno voluto scoprire nel modo più corretto possibile se smettere di fumare faccia di per sé la differenza.

Hanno misurato principalmente il richiamo di elenchi di parole e la «fluidità verbale», ad esempio la velocità con cui una persona riesce a elencare i nomi degli animali.

Entrambe le abilità diminuiscono naturalmente con l'età. La domanda di ricerca era se questo declino rallentasse dopo aver smesso di fumare.

Vantaggio cognitivo fino a tre anni

Il risultato: prima di smettere di fumare, le curve cognitive dei due gruppi erano quasi identiche. Solo dopo si sono discostate. Gli ex fumatori hanno perso memoria e velocità di parola molto più lentamente di chi ha continuato a fumare.

La differenza si somma. In un periodo di sei anni, corrisponde a un vantaggio equivalente a circa tre anni di invecchiamento cerebrale. In parole povere, questo significa che una persona che smette a 70 anni può essere mentalmente in forma a 76 anni come una persona che ne ha solo 73 a livello cognitivo.

Le persone della stessa età che continuano a fumare perdono questo vantaggio.

È notevole che questo effetto sia visibile in egual misura in tutti i gruppi di età. Il fatto che una persona abbia smesso a 45, 65 o 80 anni non ha avuto alcun ruolo.

I ricercatori inviano quindi un messaggio chiaro: smettere di fumare è sempre utile.

Come il cervello si riprende dopo aver smesso?

Dal punto di vista fisiologico, ciò è plausibile.

Il fumo di tabacco alimenta l'infiammazione dell'organismo, danneggia le pareti interne dei vasi sanguigni e quindi aumenta il rischio di infarto, ictus e disturbi circolatori graduali nel cervello.

Questi processi sottopongono il cervello a uno stress costante e ne accelerano l'invecchiamento.

Dopo aver smesso di fumare, questi processi si attenuano parzialmente. I vasi sanguigni tornano a essere più elastici, il sangue si coagula meno facilmente e i marcatori dell'infiammazione diminuiscono.

Gli esperti sottolineano che i rischi cardiovascolari si riducono in modo misurabile negli ex fumatori dopo pochi anni. Sono proprio questi miglioramenti che potrebbero spiegare anche il rallentamento del deterioramento cognitivo.

I nuovi dati, pubblicati sulla rinomata rivista scientifica «The Lancet Healthy Longevity», corrispondono a questo quadro. Le differenze nei test di memoria e di linguaggio non si verificano immediatamente dopo aver smesso di fumare, ma crescono nel corso degli anni.

«Smettere di fumare vale sempre la pena»

Lo specialista polmonare e pneumologo tedesco Carl-Peter Criée sottolinea al quotidiano Tages-Anzeiger che già poche settimane dopo aver smesso di fumare si possono notare notevoli miglioramenti.

Nelle prime settimane dopo aver smesso di fumare, la tosse può addirittura peggiorare perché le cilia dei bronchi si riprendono e portano verso l'alto lo «sporco» accumulato.

Ma a lungo termine molti soggetti hanno meno fiato corto, la produzione di muco diminuisce e la tosse mattutina scompare gradualmente. Anche se il rischio non può più essere ridotto a zero, praticamente tutti gli organi ne beneficiano.

Il rischio di infarto si avvicina a quello dei non fumatori solo dopo cinque-dieci anni di astinenza dal fumo, mentre il rischio di cancro ai polmoni diminuisce nell'arco di uno o un decennio e mezzo. Il recupero è lento ma costante.

Dove il tempo non guarisce tutte le ferite

Non tutti i danni possono essere annullati.

Una volta distrutti gli alveoli polmonari, come nel caso dell'enfisema, il tessuto non si rigenera più. Anche nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), il tessuto polmonare perso non torna indietro.

Lo stesso vale per altri organi: un fegato grasso può regredire nelle fasi iniziali con l'esercizio fisico e la perdita di peso. Tuttavia, se viene sollecitato per anni, si sviluppano cicatrici, prima fibrosi e poi cirrosi.

Non è più possibile invertire la tendenza. I vasi chiusi nel cuore e nel cervello rimangono chiusi.

La nuova analisi di «Lancet» non cambia dunque le cose.

Ma dimostra che c'è ancora qualcosa da guadagnare anche da una base già danneggiata. Le curve cognitive sono più piatte dopo aver smesso di fumare. Smettere di fumare rimane quindi la leva più forte per ridurre i rischi per la salute.

I danni possono essere rallentati, non debellati

Smettere di fumare però è solo uno dei tanti elementi costitutivi.

Il cardiologo Ulrich Laufs dell'Ospedale Universitario di Lipsia sottolinea al quotidiano Tages Anzeiger che le placche vascolari nelle arterie possono anche stabilizzarsi se la pressione arteriosa e i lipidi nel sangue sono ben regolati e se le persone si muovono.

In questo modo si riduce il rischio di una rottura improvvisa della placca, che può scatenare un attacco cardiaco.

Lo stesso vale per il diabete. Livelli elevati di zucchero nel sangue per molti anni lasciano il segno sui vasi sanguigni, anche se in seguito i livelli tornano alla normalità. Questi processi sono graduali e si notano solo in una fase avanzata.

La lezione: l'intensità e la durata di un comportamento non salutare contano. Quattro pacchetti al giorno per dieci anni sono più dannosi di otto sigarette per cinquant'anni, anche se la quantità totale di nicotina è simile.

Ma è meglio smettere tardi che continuare a fumare. Ogni interruzione comporta benefici per la salute.

Cosa spinge davvero le persone a smettere

Ma come si fa a convincere i fumatori che fumano da decenni a smettere?

I medici sanno che i rischi astratti spesso hanno poco effetto e che gli esempi tangibili sono più efficaci. Alcuni reagiscono al pensiero dell'affanno, altri alla prospettiva di rimanere il più possibile lucidi mentalmente in età avanzata.

Il cardiologo Laufs ama usare la vita di tutti i giorni e le biografie come prove: chi è freddo alla prospettiva della demenza a 80 anni può essere scoraggiato dalla disfunzione erettile o da danni visibili alla pelle.

Altri reagiscono quando vedono i tubi dell'ossigeno dei pazienti affetti da BPCO nella sala d'attesa.

Il nuovo studio fornisce ora un ulteriore argomento. Smettere di fumare protegge anche la capacità di pensare. In una società in cui tutti invecchiano sempre di più, questo potrebbe essere l'argomento decisivo per alcuni.