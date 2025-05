Sembra generata al computer perché è perfettamente rotonda, ma è reale: un residuo di un'esplosione solare. L'oggetto misterioso si chiama Teleios. Filipović et al., arXiv, 2025

I ricercatori hanno scoperto una sfera quasi perfetta al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Probabilmente si tratta dei resti di una supernova. Ma l'oggetto, chiamato Teleios, è sconcertante: è simmetrico e irradia solo nella gamma radio.

Hai fretta? blue News riassume per te I ricercatori hanno scoperto un oggetto nello spazio che sembra quasi una sfera perfetta.

L'oggetto si chiama Teleios e si pensa sia il risultato di una particolare esplosione stellare.

Probabilmente è rotondo perché la supernova potrebbe essere avvenuta in una regione particolarmente vuota dello spazio. Mostra di più

Un team internazionale di astronomi ha scoperto un oggetto misterioso nella nostra galassia, ossia la Via Lattea. Si tratta di una struttura sferica quasi perfetta, presumibilmente un residuo di una supernova.

L'oggetto si chiama Teleios, che deriva dalla parola greca «perfezione». È stato scoperto con il radiotelescopio australiano ASKAP nell'ambito del progetto «Evolutionary Map of the Universe».

Come riporta «Sciencealert», è visibile solo nella gamma radio. Non sono ancora stati rilevati né raggi X né segnali infrarossi.

I ricercatori hanno pubblicato una seconda immagine della sfera. Filipović et al., arXiv, 2025

La forma di Teleios è particolarmente sorprendente: i resti di supernova sono solitamente distorti, ad esempio a causa di una distribuzione non uniforme del gas nello spazio o di esplosioni asimmetriche.

Ma in questo corpo celeste non si nota nulla di tutto ciò. La sfera appare quasi perfettamente rotonda. I ricercatori sospettano che l'oggetto si sia potuto espandere in una regione particolarmente vuota dello spazio, lontano da ostacoli.

Dimensioni e distanza esatta non sono chiare

Gli scienziati non sanno ancora quanto Teleios sia distante dalla Terra. Sono possibili due valori: circa 7'200 o circa 25'100 anni luce. A seconda di quale dei due valori, l'oggetto avrebbe un diametro di 46 o addirittura 157 anni luce e avrebbe meno di 1'000 o più di 10'000 anni.

Inoltre, non è chiaro quale tipo di supernova ci sia dietro. I dati indicano un'esplosione di «tipo Ia», una supernova particolarmente luminosa che si verifica quando una stella nana bianca esplode in un sistema stellare binario.

Il problema? Le supernovae di «tipo Ia» emettono normalmente anche raggi X. In questo caso mancano. Per questo motivo, i ricercatori non hanno escluso una variante più rara: una supernova di «tipo Iax», in cui una parte della stella rimane.

Sebbene nei dati sia stata individuata una nana bianca vicino a Teleios, essa non corrisponde alle distanze calcolate. La sua origine rimane quindi poco chiara.