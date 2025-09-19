  1. Clienti privati
Scienza I ricercatori svizzeri sviluppano un nuovo test per diagnosticare il cancro all'intestino

SDA

19.9.2025 - 09:53

Il cancro del colon-retto potrà essere diagnosticato prima.
Il cancro del colon-retto potrà essere diagnosticato prima.
picture alliance / Bernd von Jutrczenka/dpa

Un gruppo di ricerca dell'Università di Ginevra ha sviluppato un metodo che rileva il cancro all'intestino analizzando i batteri intestinali nei campioni di feci. I primi test mostrano un'accuratezza quasi pari a quella della colonscopia.

Keystone-SDA

19.09.2025, 09:53

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un gruppo di ricercatori di Ginevra ha sviluppato un metodo per diagnosticare il cancro utilizzando i campioni di feci.
  • Gli studi iniziali mostrano un tasso di accuratezza del 90%, quasi pari a quello delle colonscopie
  • L'intelligenza artificiale analizza le firme batteriche nell'intestino.
Mostra di più

Un campione di feci al posto della colonscopia: un gruppo di ricerca dell'Università di Ginevra ha sviluppato un nuovo metodo che rileva il cancro del colon-retto analizzando i batteri intestinali nei campioni di feci.

Come annunciato dall'università, gli studi clinici in collaborazione con l'Ospedale universitario di Ginevra esamineranno ora quali stadi del cancro possono essere rilevati in modo affidabile utilizzando il metodo.

Negli studi iniziali il metodo ha individuato il 90% dei casi di cancro all'intestino. A confronto, le colonscopie convenzionali rilevano circa il 94% dei casi.

Il cancro del colon-retto è il secondo tumore più letale in tutto il mondo. Se viene individuato precocemente le possibilità di cura sono buone. Ma secondo l'università, la tecnica diagnostica attualmente più importante, la colonscopia, è spesso ritardata a causa dei costi elevati e dei disagi.

Lo afferma uno studio. Ecco quali alimenti possono ridurre il rischio di cancro all'intestino

Lo afferma uno studioEcco quali alimenti possono ridurre il rischio di cancro all'intestino

Dall'inventario microbico all'intelligenza artificiale

Per sviluppare la nuova procedura, i ricercatori hanno innanzitutto raccolto numerosi campioni di feci da individui sani e da pazienti affetti da cancro del colon-retto.

In questi campioni hanno identificato ogni singola specie batterica, creando così un dettagliato «inventario microbico» dell'intestino umano.

Hanno poi utilizzato l'intelligenza artificiale per riconoscere modelli e correlazioni tra la composizione dei batteri intestinali e l'insorgenza del cancro colonrettale.

In questo modo il sistema è stato in grado di determinare le firme batteriche tipiche che indicano la malattia. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica «Cell Host & Microbe».

Scienza. Sensazionale scoperta: i batteri della bocca possono combattere il cancro

ScienzaSensazionale scoperta: i batteri della bocca possono combattere il cancro

Katia Buchicchio, la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti: «Mi rende unica»
Scontro frontale nella galleria del San Gottardo, due feriti e tunnel chiuso per due ore
Gli utenti di WhatsApp vengono spiati tramite un'immagine
Paura in campo: Rashford colpisce al volto Schär, costretto a uscire
Mara Venier esclude Katia Ricciarelli dalla puntata su Pippo Baudo, ecco perché

Errore o sfida?. Tragedia nel parcheggio dell'Ikea di Pisa: 17enni muore mentre fa acrobazie con un amico

Errore o sfida?Tragedia nel parcheggio dell’Ikea di Pisa: 17enni muore mentre fa acrobazie con un amico

Scatta l'applauso dei presenti. A Napoli il miracolo si è ripetuto: si è sciolto il sangue di San Gennaro

Scatta l'applauso dei presentiA Napoli il miracolo si è ripetuto: si è sciolto il sangue di San Gennaro

Da Hollywood alla realtà. Ecco chi sarebbe la vera «Red Sparrow», una spia russa di alto livello

Da Hollywood alla realtàEcco chi sarebbe la vera «Red Sparrow», una spia russa di alto livello