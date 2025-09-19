ScienzaI ricercatori svizzeri sviluppano un nuovo test per diagnosticare il cancro all'intestino
19.9.2025 - 09:53
Un gruppo di ricerca dell'Università di Ginevra ha sviluppato un metodo che rileva il cancro all'intestino analizzando i batteri intestinali nei campioni di feci. I primi test mostrano un'accuratezza quasi pari a quella della colonscopia.
Un gruppo di ricercatori di Ginevra ha sviluppato un metodo per diagnosticare il cancro utilizzando i campioni di feci.
Gli studi iniziali mostrano un tasso di accuratezza del 90%, quasi pari a quello delle colonscopie
L'intelligenza artificiale analizza le firme batteriche nell'intestino.
Un campione di feci al posto della colonscopia: un gruppo di ricerca dell'Università di Ginevra ha sviluppato un nuovo metodo che rileva il cancro del colon-retto analizzando i batteri intestinali nei campioni di feci.
Come annunciato dall'università, gli studi clinici in collaborazione con l'Ospedale universitario di Ginevra esamineranno ora quali stadi del cancro possono essere rilevati in modo affidabile utilizzando il metodo.
Negli studi iniziali il metodo ha individuato il 90% dei casi di cancro all'intestino. A confronto, le colonscopie convenzionali rilevano circa il 94% dei casi.
Il cancro del colon-retto è il secondo tumore più letale in tutto il mondo. Se viene individuato precocemente le possibilità di cura sono buone. Ma secondo l'università, la tecnica diagnostica attualmente più importante, la colonscopia, è spesso ritardata a causa dei costi elevati e dei disagi.