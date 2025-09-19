Il cancro del colon-retto potrà essere diagnosticato prima. picture alliance / Bernd von Jutrczenka/dpa

Un gruppo di ricerca dell'Università di Ginevra ha sviluppato un metodo che rileva il cancro all'intestino analizzando i batteri intestinali nei campioni di feci. I primi test mostrano un'accuratezza quasi pari a quella della colonscopia.

Hai fretta? blue News riassume per te Un gruppo di ricercatori di Ginevra ha sviluppato un metodo per diagnosticare il cancro utilizzando i campioni di feci.

Gli studi iniziali mostrano un tasso di accuratezza del 90%, quasi pari a quello delle colonscopie

L'intelligenza artificiale analizza le firme batteriche nell'intestino. Mostra di più

Un campione di feci al posto della colonscopia: un gruppo di ricerca dell'Università di Ginevra ha sviluppato un nuovo metodo che rileva il cancro del colon-retto analizzando i batteri intestinali nei campioni di feci.

Come annunciato dall'università, gli studi clinici in collaborazione con l'Ospedale universitario di Ginevra esamineranno ora quali stadi del cancro possono essere rilevati in modo affidabile utilizzando il metodo.

Negli studi iniziali il metodo ha individuato il 90% dei casi di cancro all'intestino. A confronto, le colonscopie convenzionali rilevano circa il 94% dei casi.

Il cancro del colon-retto è il secondo tumore più letale in tutto il mondo. Se viene individuato precocemente le possibilità di cura sono buone. Ma secondo l'università, la tecnica diagnostica attualmente più importante, la colonscopia, è spesso ritardata a causa dei costi elevati e dei disagi.

Dall'inventario microbico all'intelligenza artificiale

Per sviluppare la nuova procedura, i ricercatori hanno innanzitutto raccolto numerosi campioni di feci da individui sani e da pazienti affetti da cancro del colon-retto.

In questi campioni hanno identificato ogni singola specie batterica, creando così un dettagliato «inventario microbico» dell'intestino umano.

Hanno poi utilizzato l'intelligenza artificiale per riconoscere modelli e correlazioni tra la composizione dei batteri intestinali e l'insorgenza del cancro colonrettale.

In questo modo il sistema è stato in grado di determinare le firme batteriche tipiche che indicano la malattia. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica «Cell Host & Microbe».