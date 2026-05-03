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Inossidabili I Rolling Stones confermano l'uscita del nuovo album il 10 luglio

SDA

3.5.2026 - 18:52

La band è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1989. (Foto archivio)
La band è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1989. (Foto archivio)
Keystone

I Rolling Stones annunciano il prossimo progetto musicale, intitolato «Foreign Tongues». I membri della leggendaria rock band – Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards – hanno condiviso la copertina dell'album nelle scorse ore.

Keystone-SDA

03.05.2026, 18:52

03.05.2026, 18:56

Secondo la Press Association, la band pubblicherà il suo nuovo album il 10 luglio. Venerdì, i Rolling Stones hanno anche condiviso un frammento di una canzone il cui titolo non è ancora stato rivelato.

Formatisi a Londra nel 1962, l'iconico gruppo ha consolidato la propria leggenda del rock con album e singoli di successo mondiale, tra cui «(I Can't Get No) Satisfaction», «Paint It Black» e «Start Me Up».

Dopo la morte di Charlie Watts nel 2021 all'età di 80 anni, Steve Jordan ha preso il suo posto alla batteria. La band è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1989.

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