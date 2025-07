L'alpinismo e l'arrampicata erano le grandi passioni di Laura Dahlmeier (foto d'archivio). Hendrik Schmidt/dpa

Laura Dahlmeier voleva che il suo corpo rimanesse in montagna in caso di incidente mortale. Questo è stato confermato dalla sua famiglia. Si sta però discutendo di un possibile recupero.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il desiderio di Laura Dahlmeier era di rimanere in montagna in caso di incidente.

Il suo management e la sua famiglia hanno chiesto di non tentare un salvataggio.

Ma il Club Alpino del Pakistan ha annunciato che il corpo sarebbe stato recuperato. Mostra di più

La morte di Laura Dahlmeier sul Laila Peak non solleva solo interrogativi tra i fan e i compagni, ma anche tra le autorità pakistane, in particolare per quanto riguarda il recupero del suo corpo.

Inizialmente, la volontà della defunta è stata comunicata chiaramente: «Laura ha espresso e scritto il desiderio che nessuno rischiasse la vita per recuperarla in un evento del genere», ha annunciato il suo management. Anche la famiglia ha appoggiato espressamente questo desiderio.

Faizullah Faraq, portavoce del governo regionale del Gilgit-Baltistan, ha espresso sentimenti simili. Una volta Dahlmeier ha detto: «Vorrei essere sepolta in montagna, questo è il mio sogno». Il governo sta quindi valutando se questo desiderio possa essere esaudito.

Quanto è vincolante l'ultimo desiderio di Dahlmeier?

Ma meno di 24 ore dopo, la situazione sembra improvvisamente cambiata: il Club alpino del Pakistan (ACP) ha annunciato di voler recuperare il corpo «non appena le condizioni consentiranno un accesso sicuro al luogo dell'incidente».

L'organizzazione è in contatto con le autorità locali per preparare il processo di recupero, «nello spirito della solidarietà alpinistica internazionale».

Le dichiarazioni contraddittorie stanno creando confusione. Perché non è ancora chiaro chi deciderà alla fine e come verrà trattato il desiderio documentato e vincolante dell'ex biatleta.

Laura Dahlmeier ha avuto un incidente mentre faceva alpinismo. (foto d'archivio) Hendrik Schmidt/dpa

La compagna di cordata ha provato a salvarla per ore

Nel frattempo, si è saputo anche che la compagna di cordata di Dahlmeier aveva tentato per ore di salvarla dopo la fatale caduta di roccia.

Quando non c'erano più segni di vita e il terreno rimaneva pericoloso, ha deciso di ritirarsi durante la notte. Anche le squadre di soccorso hanno dovuto affrontare condizioni difficili.

Prima della fine anticipata della sua carriera attiva nel 2019, Dahlmeier ha vinto due medaglie d'oro olimpiche ai Giochi invernali di Pyeongchang e un totale di sette titoli Mondiali.

La nativa di Garmisch-Partenkirchen si è anche assicurata la vittoria della generale di Coppa del Mondo di biathlon nel 2017.