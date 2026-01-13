  1. Clienti privati
Sondaggio Per la maggioranza degli svizzeri i social sono più una minaccia che un'opportunità

SDA

13.1.2026 - 17:39

Rischi dei social per i giovani: ampia maggioranza favorevole a regole più severe.
Rischi dei social per i giovani: ampia maggioranza favorevole a regole più severe.
Keystone

La maggioranza della popolazione svizzera considera le reti sociali (social network) più una minaccia che un'opportunità. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Marketagent e pubblicato oggi.

Keystone-SDA

13.01.2026, 17:39

13.01.2026, 17:50

La maggior parte dei 1001 partecipanti all'inchiesta si è detta favorevole all'introduzione di un limite di età legale e a un rafforzamento del quadro normativo per l'utilizzo dei social.

L'83% degli intervistati sostiene ad esempio l'introduzione di un'età minima legale. La misura è sostenuta anche dai giovani (l'81% dei 14-19enni). L'età minima auspicata si attesta in media sui 15 anni.

Secondo il direttore generale di Marketagent, Roland Zeindler, questi risultati dimostrano che per molti un limite di età legale rappresenta un passo fondamentale per una protezione efficace di bambini e adolescenti e per un uso più responsabile dei social.

Per quanto riguarda il rispetto delle regole, la responsabilità ricade principalmente sui genitori, secondo la percezione degli intervistati. Molto minore, invece, quella attribuita alle piattaforme stesse o allo Stato.

Alla base di questa attribuzione di responsabilità vi è una percezione fortemente critica dell'impatto dei social media sui più giovani: per gli intervistati, infatti, i rischi per bambini e adolescenti superano nettamente i benefici. Elementi positivi come la partecipazione sociale e la comunicazione, l'acquisizione di competenze digitali o l'accesso alla conoscenza e all'istruzione risultano ampiamente oscurati da pericoli quali molestie sessuali, consumo eccessivo, dipendenza o cyberbullismo.

Tra le piattaforme ritenute più problematiche per i giovani, TikTok risulta nettamente al primo posto, seguita da Snapchat e Instagram, che nel sondaggio ottengono valutazioni pressoché equivalenti.

Paolo Bernasconi si rifiuta di parlare di Crans-Montana sulla TV italiana e partono gli attacchi
Anche la ragazza con casco e candele scintillanti è morta nel rogo di Crans-Montana
Andreas Müller ironizza: «Sono gay e ho sposato Veronica per copertura»
Charlie Hebdo pubblica una seconda vignetta in relazione al dramma di Crans-Montana
Slalom di Adelboden, il destino di Meillard prende una brutta piega. Ecco le reazioni degli svizzeri

Demografia. Culle vuote in Francia, per la prima volta nascite in rosso

DemografiaCulle vuote in Francia, per la prima volta nascite in rosso

Dopo l'inferno di Crans-Montana. Jessica Moretti sottoposta a misure sostitutive, tra cui il divieto di lasciare la Svizzera

Dopo l'inferno di Crans-MontanaJessica Moretti sottoposta a misure sostitutive, tra cui il divieto di lasciare la Svizzera

Incassi da record. Zoe Saldana supera Scarlett Johansson, è l'attrice con più incassi

Incassi da recordZoe Saldana supera Scarlett Johansson, è l'attrice con più incassi

È successo a «Quarta Repubblica». Paolo Bernasconi si rifiuta di parlare di Crans-Montana sulla TV italiana e partono gli attacchi

È successo a «Quarta Repubblica»Paolo Bernasconi si rifiuta di parlare di Crans-Montana sulla TV italiana e partono gli attacchi