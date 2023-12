A Basilea si attende già con impazienza la mostra dedicata ai supereroi dell'universo della Marvel. Keystone

Dal 23 marzo fino a fine agosto 2024 i supereroi della Marvel come Spiderman, Captain America & Co. popoleranno lo spazio fiera di Basilea (Messe Basel). La mostra «Marvel: Universe of Super Heroes» arriva dagli Stati Uniti in anteprima europea e in esclusiva.

A portarla a Basilea è l'organizzatore di eventi e concerti Thomas Dürr. Oltre a costumi e accessori originali provenienti dai diversi film dell'universo dei supereroi della Marvel verranno esposti anche disegni tratti dai fumetti, hanno spiegato oggi gli organizzatori in una conferenza stampa.

Dürr ha parlato di un'esposizione blockbuster, sottolineando l'ideale cooperazione con lo spazio fiera.

A maggio la Messe Basel si trasformerà in un grande spettacolo di fumetti. Dal 9 all'11 maggio infatti, oltre alla mostra dei personaggi Marvel, ci sarà anche la fiera comic con Fantasy Basel, un festival dedicato agli amanti della cultura legata a fumetti e videogiochi.

dosp, ats