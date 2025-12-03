  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Allarme I telescopi spaziali rischieranno di essere accecati dai tantissimi satelliti in orbita

SDA

3.12.2025 - 17:01

Orbita terrestre sempre più affollata: nell'immagine un "trenino" di satelliti Stalink fotografati con esposizioni multiple a Hernleis, in Austria il 9 maggio 2021. (foto d'archivio)
Orbita terrestre sempre più affollata: nell'immagine un "trenino" di satelliti Stalink fotografati con esposizioni multiple a Hernleis, in Austria il 9 maggio 2021. (foto d'archivio)
Keystone

Anche la vista dei telescopi spaziali come Hubble potrebbe essere messa a rischio dall'eccessivo numero di satelliti in orbita.

Keystone-SDA

03.12.2025, 17:01

03.12.2025, 17:05

A lanciare l'allarme è uno studio guidato da Alejandro Borlaff, del Centro di Ricerca Ames della Nasa, su Nature che stima che entro 10 anni il 96% delle immagini dei telescopi spaziali in orbita bassa sarà compromessa dalle scie dei satelliti.

Già 10mila i satelliti Starlink

Lo spazio intorno alla Terra si è improvvisamente popolato di tantissimi satelliti, una popolazione salita da appena 2mila a circa 15mila in appena 5 anni. Un'esplosione dovuta all'abbattimento dei costi di lancio e dall'arrivo di oltre 10mila satelliti Starlink, l'azienda per telecomunicazioni di Elon Musk.

Un numero enorme di oggetti che già da tempo crea molti disagi agli astronomi che fanno ormai enorme fatica a poter scattare immagini del cielo senza che venga attraversato da un satellite. Un problema che non è semplicemente di estetica ma una minaccia all'attività scientifica in quanto i satelliti alterano i dati che vengono ricevuti mettendo così a rischio anche i grandi investimenti economici fatti sui telescopi.

Il problema è stato evidenziato già da qualche anno e ora il nuovo studio dimostra che a soffrirne saranno sempre più anche i telescopi che sono nello spazio, come Hubble, oppure i futuri SphereX della Nasa, Arrakihs dell'Agenzia Spaziale Europea per lo studio della materia oscura e Xuntian in fase di progettazione in Cina. Tutti telescopi che orbitano o orbiteranno a una quota tra 400 e 800 chilometri di altezza e il cui sguardo verso il cielo sarà disturbato dal passaggio di satelliti in orbite più alte.

Entro pochi anni 500mila satelliti

Se oggi il problema è ancora limitato, il disturbo dei satelliti sarà invece presto una certezza anche per queste tipologie di osservatori: si stima, infatti, sulla base di pianificazioni già ben definite, che entro pochi anni potrebbero essere messi in orbita oltre 500mila satelliti.

Nel complesso, entro 10 anni, i satelliti – sottolinea lo studio – disturberanno quasi completamente anche tutte le osservazioni fatte dallo spazio, il 96% delle riprese.

Si stima che ad ogni scatto di Hubble il numero medio di satelliti osservati sarà di 2,14, il più disturbato sarà invece Xuntian che potrebbe vedere il passaggio di ben 92 satelliti a ogni osservazione.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Mikaela Shiffrin ha ricevuto una curiosa multa dopo la vittoria a Copper Mountain
Il primo allenamento di discesa a Beaver Creek scatena accese discussioni
Ecco la mappa di quale cantone paga di più, o meno, per i farmaci

Altre notizie

Ispirato al film di James Bond. Un ladro neozelandese ingoia un uovo Fabergé, ora è sotto stretta sorveglianza

Ispirato al film di James BondUn ladro neozelandese ingoia un uovo Fabergé, ora è sotto stretta sorveglianza

Studio USI. I tatuaggi indeboliscono per anni il sistema immunitario

Studio USII tatuaggi indeboliscono per anni il sistema immunitario

Falle choc. «Tutto troppo facile»: un ex ladro svela come svaligiare i musei svizzeri

Falle choc«Tutto troppo facile»: un ex ladro svela come svaligiare i musei svizzeri

Medio Oriente. Hamas: «Ritrovato il corpo di un ostaggio a Gaza»

Medio OrienteHamas: «Ritrovato il corpo di un ostaggio a Gaza»