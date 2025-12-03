Orbita terrestre sempre più affollata: nell'immagine un "trenino" di satelliti Stalink fotografati con esposizioni multiple a Hernleis, in Austria il 9 maggio 2021. (foto d'archivio) Keystone

Anche la vista dei telescopi spaziali come Hubble potrebbe essere messa a rischio dall'eccessivo numero di satelliti in orbita.

Keystone-SDA SDA

A lanciare l'allarme è uno studio guidato da Alejandro Borlaff, del Centro di Ricerca Ames della Nasa, su Nature che stima che entro 10 anni il 96% delle immagini dei telescopi spaziali in orbita bassa sarà compromessa dalle scie dei satelliti.

Già 10mila i satelliti Starlink

Lo spazio intorno alla Terra si è improvvisamente popolato di tantissimi satelliti, una popolazione salita da appena 2mila a circa 15mila in appena 5 anni. Un'esplosione dovuta all'abbattimento dei costi di lancio e dall'arrivo di oltre 10mila satelliti Starlink, l'azienda per telecomunicazioni di Elon Musk.

Un numero enorme di oggetti che già da tempo crea molti disagi agli astronomi che fanno ormai enorme fatica a poter scattare immagini del cielo senza che venga attraversato da un satellite. Un problema che non è semplicemente di estetica ma una minaccia all'attività scientifica in quanto i satelliti alterano i dati che vengono ricevuti mettendo così a rischio anche i grandi investimenti economici fatti sui telescopi.

Il problema è stato evidenziato già da qualche anno e ora il nuovo studio dimostra che a soffrirne saranno sempre più anche i telescopi che sono nello spazio, come Hubble, oppure i futuri SphereX della Nasa, Arrakihs dell'Agenzia Spaziale Europea per lo studio della materia oscura e Xuntian in fase di progettazione in Cina. Tutti telescopi che orbitano o orbiteranno a una quota tra 400 e 800 chilometri di altezza e il cui sguardo verso il cielo sarà disturbato dal passaggio di satelliti in orbite più alte.

Entro pochi anni 500mila satelliti

Se oggi il problema è ancora limitato, il disturbo dei satelliti sarà invece presto una certezza anche per queste tipologie di osservatori: si stima, infatti, sulla base di pianificazioni già ben definite, che entro pochi anni potrebbero essere messi in orbita oltre 500mila satelliti.

Nel complesso, entro 10 anni, i satelliti – sottolinea lo studio – disturberanno quasi completamente anche tutte le osservazioni fatte dallo spazio, il 96% delle riprese.

Si stima che ad ogni scatto di Hubble il numero medio di satelliti osservati sarà di 2,14, il più disturbato sarà invece Xuntian che potrebbe vedere il passaggio di ben 92 satelliti a ogni osservazione.