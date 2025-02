I terremoti non danno tregua a Santorini: il peggio dovrebbe ancora arrivare e la paura sale

«Mi sento come una rifugiata nel mio paese», ha dichiarato una donna sul traghetto. Socrates Baltagiannis/dpa

Una serie di scosse di terremoto in corso sull'isola greca di Santorini sta provocando un esodo di massa. Più di un terzo degli abitanti ha già lasciato l'isola. Gli esperti avvertono della possibilità di un forte terremoto.

Hai fretta? blue News riassume per te Sull'isola greca di Santorini, meta di vacanze, più di un terzo dei 16'000 abitanti ha già lasciato l'isola dopo che da domenica sono state registrate più di 200 scosse di terremoto.

I sismologi avvertono di una possibile scossa principale di magnitudo compresa tra 5,5 e 6 (scala Richter), ma non escludono una scossa di magnitudo 7, che potrebbe causare danni ingenti.

L'evacuazione è in pieno svolgimento. Si stanno impiegando voli speciali. Mostra di più

Sempre più persone stanno lasciando l'isola greca di Santorini. Il motivo? Nuove scosse telluriche hanno fatto aumentare i timori di una ancora più forte e devastante.

I media greci riferiscono che più di un terzo dei 16'000 abitanti della sola Santorini sono già fuggiti verso Atene e altre destinazioni sulla terraferma. La maggior parte dei passeggeri dei grandi traghetti sono donne e bambini.

Più di 200 scosse di terremoto da domenica

Da domenica sono state registrate più di 200 scosse di terremoto a Santorini e sulle isolette circostanti. E nella notte su martedì ne sono state contate numerose altre: la più forte ha raggiunto una magnitudo di 4,9 sulla scala Richter.

La scossa ha avuto il suo epicentro a circa 30 chilometri al largo di Santorini, nel Mar Egeo, come spiega l'Osservatorio geodinamico di Atene. Poco più di tre ore dopo, nella stessa regione, si è verificata una scossa di magnitudo 4,7, seguita da altre scosse più deboli.

Secondo gli esperti sono attese altre scosse nei prossimi giorni.

La corsa ai biglietti dei traghetti e dei voli per Santorini è stata e rimane grande. Socrates Baltagiannis/dpa

«È la prima volta che accade una cosa del genere»

Tuttavia non è chiaro quanto durerà l'attività sismica. «È la prima volta che accade una cosa del genere», ha dichiarato in televisione Athanassios Ganas, dell'Osservatorio geodinamico. In 72 ore si sono verificate più di 40 scosse di magnitudo 4.0 o superiore. «Non abbiamo mai sperimentato nulla di simile prima d'ora».

I sismologi greci ritengono che la scossa principale debba ancora arrivare. Solo allora sarà possibile dire se l'energia sismica accumulata nella regione sarâ stata liberata.

La magnitudo di tale terremoto potrebbe essere compresa tra i 5,5 e i 6 gradi sulla scala Richter.

A Santorini i pericoli sembrerebbero essere relativamente bassi. Sono soprattutto le case mal costruite a essere a rischio. Tuttavia, nessuno può dire con certezza quanti danni ingenti potrebbe causare una scossa principale, se raggiungesse la magnitudo 7.

Gli esperti non possono dare il via libera, soprattutto perché le scosse tendono ad aumentare di magnitudo. Mettono in guardia anche dagli tsunami. Le misure di prevenzione dei disastri sono in atto a pieno ritmo.

Negozi chiusi, strade quasi deserte: a Santorini regna la paura. Petros Giannakouris/AP/dpa-tmn

Migliaia di persone in fuga

Per paura, circa 6'000 persone hanno già lasciato l'isola nel Mar Egeo. Solo tra domenica e martedì mattina, ben 4'640 persone sono partite per la terraferma a bordo di quattro traghetti, come riportato dall'AFP.

La compagnia aerea Aegean Airlines ha riferito di aver trasportato, lunedì, 1'294 passeggeri da Santorini con nove voli. Cinque di essi erano voli speciali.

Per oggi, martedì, la compagnia aveva programmato altri otto voli «con una capacità superiore ai 1400 posti». Erano previsti anche due traghetti in partenza dall'isola.

«Non dormo da giorni, i bambini e le donne piangono, l'isola trema ogni cinque minuti», ha dichiarato martedì un isolano secondo l'agenzia di stampa tedesca.

Il turismo, che attira più di tre milioni di visitatori all'anno sull'isola, è al minimo in questo periodo dell'anno, il che significa che quasi solo i locali vivono sul posto.

Ricordi del 1956

Santorini sorge su un vulcano inattivo che ha eruttato l'ultima volta nel 1956. All'epoca due scosse di magnitudo 7,7 e 7,2 e i conseguenti tsunami nella regione fecero decine di vittime e causarono gravi danni.

Lunedì un comitato di esperti ha dichiarato che il fenomeno attuale «non è legato all'attività vulcanica».

Redatto con materiale dell'AFP.