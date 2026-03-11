I testimoni di Kerzers: «Ho sentito forti urla» e «ho spento le fiamme sui vestiti di un passeggero»

Il lavoro dei pompieri per spegnere le fiamme nell'autopostale 11.03.2026

Fiamme alte un metro, urla disperate e persone che hanno immediatamente cercato di aiutare: i testimoni oculari descrivono le drammatiche scene dell'incendio dell'autopostale a Kerzers, nel Canton Friborgo.

Hai fretta? blue News riassume per te I testimoni oculari parlano ai media dopo l'incendio dell'autopostale a Kerzers, nel Canton Friborgo.

Hanno raccontato di fiamme alte diversi metri che si sono sprigionate dal mezzo pubblico.

Il testimone Teke Zeynel ha cercato immediatamente di aiutare, spegnendo con le mani i vestiti bruciati di una donna e prendendo un estintore, ma le fiamme erano già troppo ampie.

I residenti hanno sentito le urla, hanno visto l'autobus in fiamme e in seguito hanno lodato l'intervento rapido e dedicato dei primi soccorritori e dei servizi di emergenza. Mostra di più

Il giorno dopo l'incendio dell'autopostale a Kerzers, nel Canton Friborgo, alcuni testimoni oculari hanno raccontato a diversi media delle fiamme alte un metro che uscivano dal mezzo pubblico.

«Quello che ho visto è stato scioccante», ha detto al «Blick» il proprietario di un'officina che si trova poco distante dal luogo dell'incendio.

Anche Teke Zeynel, il proprietario di un food truck, che si trova proprio accanto al luogo del rogo, ha assistito alla scena e ha raccontato alla «SRF»: «È successo tutto così in fretta, forse un minuto, e poi l'autopostale era pieno di fiamme».

«È semplicemente un dramma»

Ed è poi corso immediatamente ad aiutare.

I passeggeri che stavano letteralmente andando a fuoco gli sono corsi incontro e lui ha subito aiutato una donna: «Ho iniziato a spegnere le fiamme divampate sulla giacca e sui pantaloni con le mani», ha raccontato invece a «20 Minuten».

Dopodiché ha preso un estintore che aveva nel suo mezzo: «Ma le fiamme erano troppo grandi».

Zeynel ha poi ancora raccontato a «Tele Bärn» : «Questo è semplicemente un dramma», mentre a «Wir Freiburg» a confessato che non ha dormito fino alle 5 del mattino, ore durante le quali ha assistito ai lavori di sgombero e pulizia: «Eravamo tutti molto scioccati».

Anche i residenti hanno assistito a quanto successo. «Ho sentito delle forti urla e quando ho guardato fuori dalla finestra ho visto solo fumo e nebbia e l'autobus in fiamme», ha raccontato un uomo alla «SRF».

Un altro residente ha raccontato al «Blick» di essere subito corso fuori senza scarpe quando ha visto le fiamme: «Ho visto un uomo prendere una pietra e spaccare una finestra»:

I testimoni oculari hanno anche lodato gli sforzi dei servizi di emergenza e dei primi soccorritori. «La gente ha reagito molto bene», ha detto un passante a «TeleBärn».