Ben 5 miliardi di dollari Donald Trump e famiglia si arricchiscono grazie alle criptovalute

SDA

3.9.2025 - 20:59

Un token bitcoin viene mostrato alla conferenza Bitcoin 2024.
Un token bitcoin viene mostrato alla conferenza Bitcoin 2024.
KEYSTONE

Donald Trump e famiglia si arricchiscono grazie alle criptovalute, rilanciando gli interrogativi sui potenziali conflitti d'interesse del presidente, coinvolto nella regolamentazione di un settore che sta lasciando sviluppare a briglia sciolta.

Keystone-SDA

03.09.2025, 20:59

Il token crittografico sostenuto dal clan Trump ha iniziato a essere quotato in borsa, conferendo alle partecipazioni detenute dal tycoon e dai suoi figli un valore di circa 5 miliardi di dollari.

I Trump hanno lanciato la società di criptovalute World Liberty Financial (Wlfi) nel bel mezzo della campagna presidenziale dello scorso anno, quando The Donald promise di fare degli Usa la «capitale mondiale delle criptovalute».

Il presidente detiene circa 15,75 miliardi di token Wlfi per un valore di oltre 3,4 miliardi di dollari, rendendo le criptovalute la fonte più significativa della sua fortuna, finora legata all'immobiliare. La società ha raccolto fondi vendendo i suoi omonimi token digitali agli investitori, a cui inizialmente era stato vietato di vendere.

Ma a luglio gli investitori hanno votato per consentire ai primi acquirenti, esclusi i fondatori come la famiglia Trump, di vendere fino al 20% delle loro partecipazioni nella moneta, che viene scambiata con la sigla Wlfi. Martedì era scambiata a circa 0,22 dollari su piattaforme come Binance e Coinbase, dopo essere scesa di circa il 50% dall'inizio delle contrattazioni di lunedì.

Sebbene il calo indichi una domanda tiepida, la moneta viene ancora scambiata a un prezzo superiore a quello che molti dei primi acquirenti avrebbero pagato inizialmente, il che li pone in una posizione di profitto, compresa la «first family».

I Trump controllano circa un quarto dei circa 100 miliardi di monete Wlfi

I Trump controllano complessivamente poco meno di un quarto dei circa 100 miliardi di monete Wlfi create l'anno scorso, il che conferisce loro un patrimonio di circa 5 miliardi di dollari, ai prezzi attuali. Trump e i figli ricevono anche una parte dei ricavi generati dalle vendite di coin, un accordo che ha già contribuito a generare oltre 500 milioni di dollari.

I Democratici hanno costantemente lanciato l'allarme sulle attività di Trump nelle criptovalute, sostenendo che World Liberty Financial e le altre criptovalute da lui sostenute sono veicoli di corruzione, conflitto d'interessi e truffe.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nega: «I continui tentativi dei media di creare conflitti d'interesse sono irresponsabili e rafforzano la sfiducia del pubblico in ciò che legge. Né il presidente né la sua famiglia hanno mai avuto, né avranno mai, conflitti d'interesse».

