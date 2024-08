I turisti sulla terrazza soleggiata dell'Hotel Kulm sul Gornergrat sopra Zermatt. Keystone

Il comune vallesano di Zermatt sta discutendo l'idea di introdurre una tassa per i visitatori giornalieri. L'ingresso a pagamento dovrebbe contrastare il turismo di massa e incentivare i pernottamenti negli alberghi.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te A Zermatt sta circolando l'idea di una tassa d'ingresso per i turisti giornalieri.

In futuro, chi si recherà nella località montana vallesana e non vorrà pernottare dovrà pagare 12 franchi.

La discussione è stata innescata dall'insoddisfazione degli abitanti del luogo per il gran numero di visitatori. Mostra di più

Il turismo di massa, conosciuto come overtourism, è una parola che viene usata sempre più spesso anche in Svizzera. Di recente, il proprietario di una casa di villeggiatura si è detto infastidito dall'invasione della località montana di Stoos.

All'estero, località come Venezia fanno già pagare l'ingresso ai visitatori giornalieri. Come riporta la «SRF», anche a Zermatt si sta verificando un fenomeno di questo tipo.

I membri delle autorità comunali e turistiche si sarebbero infatti incontrati in un workshop la scorsa primavera. Il tema del colloquio è stato una tassa per i turisti giornalieri, vale a dire per gli ospiti che non soggiornano in un hotel o in un appartamento per le vacanze. L'ingresso a pagamento ha lo scopo di motivare i visitatori a fermarsi più a lungo.

Il suo prezzo sarà fisso: chi vuole fare una gita di un giorno a Zermatt pagherà 12 franchi. Questa corrisponde attualmente alla tassa di soggiorno per gli ospiti che si trattengono nel villaggio vallesano per tre giorni. Il pagamento avviene tramite un'app.

I commercianti possono viaggiare gratis

Il denaro sarà destinato al fondo per la sostenibilità del comune alpino, da cui deriva il nome previsto per la tassa: «Green Tag» (etichetta verde). Questo perlomeno quanto emerge dai documenti del workshop, riporta «SRF». L'ingresso a Zermatt sarà gratuito solo per gli artigiani e i fornitori, nonché per le persone che visiteranno qualcuno in loco.

La discussione è stata innescata dal malcontento degli abitanti del luogo per l'elevato numero di ospiti. Non è stato ancora deciso nulla. Stando al portavoce di Zermatt Turismo, si stanno esaminando le misure da adottare. Secondo una ricerca di «SRF», l'imposizione di tale tassa è attualmente in fase di chiarimento giuridico.