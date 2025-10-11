I bambini, inoltre, potrebbero viaggiare in futuro accanto ai loro accompagnatori senza costi aggiuntivi (immagine d'illustrazione). sda

Potrebbe presto cambiare il modo di viaggiare con Ryanair ed easyJet: una nuova norma Ue aprirebbe la strada a due bagagli a mano gratuiti per ogni passeggero, senza costi nascosti né supplementi.

Hai fretta? blue News riassume per te Attualmente, con i biglietti base, le compagnie low cost consentono di viaggiare con un piccolo bagaglio personale a bordo, mentre qualsiasi altra valigia richiede un supplemento.

Bruxelles sta valutando nuove regole che permetterebbero di portare gratuitamente anche un trolley fino a 100 cm, previa approvazione della maggioranza degli Stati membri.

Gli eurodeputati propongono inoltre che i bambini sotto i 12 anni siano seduti accanto agli accompagnatori senza costi aggiuntivi, per motivi di sicurezza. Mostra di più

Oggi, con i biglietti base, Ryanair ed easyJet permettono di portare a bordo soltanto un piccolo oggetto personale, mentre per qualsiasi altro bagaglio serve pagare un supplemento.

La low cost irlandese ha già dovuto ampliare le dimensioni consentite del bagaglio personale, in seguito a modifiche delle norme europee. Con le nuove regole, sarà possibile salire in cabina con un bagaglio fino a 40 x 30 x 20 cm, circa il 20% più grande rispetto al limite precedente (40 x 20 x 25 cm). Per easyJet, invece, le misure già rispettavano i nuovi requisiti.

Un bagaglio aggiuntivo al vaglio

Ma la novità più importante è un ulteriore cambiamento in discussione a Bruxelles: come scrive il quotidiano britannico «Mirror», i passeggeri potrebbero avere diritto a portare gratuitamente non solo la borsa personale, ma anche un vero e proprio trolley da cabina lungo fino a 100 centimetri.

La proposta dovrà ottenere l’approvazione di almeno il 55% degli Stati membri. Se passerà, la norma varrà per tutti i voli all’interno dell'Ue e per le tratte da e verso l'Unione.

Bambini vicini ai loro accompagnatori

Non è tutto. Gli eurodeputati vogliono anche che i bambini sotto i 12 anni possano sedersi accanto a chi li accompagna senza spese extra. Al momento le compagnie non hanno alcun obbligo legale in questo senso, anche se l’Autorità per l’aviazione civile (CAA) raccomanda che i minori siano posizionati il più vicino possibile ai genitori.

Secondo la CAA, infatti, «i bambini piccoli dovrebbero sedere nella stessa fila dell'adulto o, se non è possibile, al massimo a una fila di distanza. In caso di emergenza, il tempo di evacuazione potrebbe essere compromesso da genitori che tentano di raggiungere i propri figli».