TecnologiaIntelligenza artificiale: i lavoratori l'accolgono con favore
Swisstxt
16.10.2025 - 16:21
Secondo un sondaggio Adecco, la maggioranza dei lavoratori svizzeri è ottimista sull'IA: l'86% la vede come fonte di nuovi posti, il 90% pensa che migliorerà le proprie attività quotidiane, mentre solo il 12% teme di perdere il lavoro.
SwissTXT
16.10.2025, 16:21
16.10.2025, 16:27
Swisstxt
Secondo un sondaggio pubblicato giovedì da Adecco, la maggior parte dei lavoratori ha un atteggiamento positivo nei confronti dell’intelligenza artificiale (IA).
In Svizzera, l’86% delle 1'000 persone intervistate ritiene che l’IA creerà nuovi posti di lavoro. Inoltre, il 90% crede che le proprie attività quotidiane e conoscenze evolvano in modo positivo.
Solo il 12% teme di perdere il posto. Tendenze simili si riscontrano anche a livello mondiale. A
nche se l’IA viene accolta bene, secondo Adecco i datori di lavoro devono stabilire obiettivi e linee guida chiari in modo da poter integrare al meglio le nuove tecnologie.