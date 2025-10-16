  1. Clienti privati
Tecnologia Intelligenza artificiale: i lavoratori l'accolgono con favore

Swisstxt

16.10.2025 - 16:21

L'intelligenza artificiale è popolare.
Keystone

Secondo un sondaggio Adecco, la maggioranza dei lavoratori svizzeri è ottimista sull'IA: l'86% la vede come fonte di nuovi posti, il 90% pensa che migliorerà le proprie attività quotidiane, mentre solo il 12% teme di perdere il lavoro.

SwissTXT

16.10.2025, 16:21

16.10.2025, 16:27

Secondo un sondaggio pubblicato giovedì da Adecco, la maggior parte dei lavoratori ha un atteggiamento positivo nei confronti dell’intelligenza artificiale (IA).

In Svizzera, l’86% delle 1'000 persone intervistate ritiene che l’IA creerà nuovi posti di lavoro. Inoltre, il 90% crede che le proprie attività quotidiane e conoscenze evolvano in modo positivo.

Solo il 12% teme di perdere il posto. Tendenze simili si riscontrano anche a livello mondiale. A

nche se l’IA viene accolta bene, secondo Adecco i datori di lavoro devono stabilire obiettivi e linee guida chiari in modo da poter integrare al meglio le nuove tecnologie.

