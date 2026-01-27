Alcuni agenti dell'ICE contestati dalla popolazione americana. KEYSTONE

Agenti dell'agenzia Immigration and Customs Enforcement (ICE) americani contribuiranno a sostenere le operazioni di sicurezza degli Stati Uniti in occasione dei Giochi Olimpici Invernali a Milano-Cortina: lo ha dichiarato un portavoce dell'ICE all'Afp.

«Durante le Olimpiadi, l'Ice Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali», ha affermato l'agenzia in una dichiarazione.

«Tutte le operazioni di sicurezza rimangono sotto l'autorità italiana» e «ovviamente, l'Ice non conduce operazioni di controllo dell'immigrazione in paesi stranieri», ha dichiarato un portavoce Ice all'Afp relativamente al sostegno che personale dell'agenzia americana darà alle operazioni di sicurezza degli Stati Uniti in occasione dei Giochi Olimpici Invernali in Italia.

Le reazioni non si fanno attendere

Le reazioni non si sono fatte comunque attendere. il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha dichiarato all'emittente radiofonica Rtl 102.5: «Io da italiano, prima ancora che da cittadino milanese, non mi sento tutelato (dal ministro dell'interno Matteo) Piantedosi, che dice che se anche dovessero venire» gli agenti dell'Ice per i Giochi olimpici «che problema c'è. Questa è una milizia che uccide».

Secondo Sala «è una milizia che entra nelle case della gente firmandosi il permesso, è chiaro che non sono i benvenuti a Milano. Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump? Gli agenti dell'Ice non devono venire in Italia perché non sono allineati al nostro modo democratico di garantire la sicurezza», ha aggiunto.