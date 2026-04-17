La bambina di 7 anni ferita ha potuto lasciare l'ospedale. KEYSTONE

È stata identificata la seconda vittima del fatto di sangue avvenuto ieri, giovedì, in un appartamento di Urnäsch (AR). Si tratta della madre della 48enne che vi abitava, morta pure lei, si legge in una nota diramata oggi dalla polizia cantonale di Appenzello Esterno.

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Le forze di intervento le avevano trovate entrambe senza vita con ferite da arma da taglio, dopo che alle otto del mattino era pervenuta una segnalazione.

La figlia di sette anni della 48enne ha riportato ferite di entità non precisata e ha potuto lasciare l'ospedale, prosegue il comunicato, aggiungendo che si trova in un luogo sicuro.

Il presunto autore del crimine, un turco di 23 anni della zona, avrebbe riportato ferite da taglio non gravi. È stato operato e si trova in detenzione. I motivi per cui era nell'appartamento sono oggetto di indagine. Sarebbe noto alle forze dell'ordine per reati minori, ma non violenti.