Incidente Idrovolante si schianta nel Lago di Zugo

SDA

19.9.2025 - 15:41

Incidente aereo nel lago di Zugo. (Immagine simbolica d'archivio).
Incidente aereo nel lago di Zugo. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

Un idrovolante si è schiantato oggi nel lago di Zugo. I soccorritori sono intervenuti con un importante dispositivo, ha spiegato oggi Frank Kleiner, portavoce delle autorità di perseguimento penale, all'agenzia Keystone-ATS.

Keystone-SDA

19.09.2025, 15:41

19.09.2025, 15:55

Il portavoce ha confermato un'informazione resa nota dalla Zuger Zeitung, che ha pubblicato questo pomeriggio un video che mostra un aereo nei pressi di Cham (ZG) avvicinarsi al lago per poi precipitare nello specchio d'acqua.

Al momento delle dichiarazioni Kleiner non era ancora in grado di fornire maggiori dettagli sull'episodio.

