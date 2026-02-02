Il ministro degli esteri Ignazio Cassis, con l'omologo ucraino Andrij Sybiha al WEF Keystone

Il consigliere federale Ignazio Cassis si è recato in Ucraina per una serie di colloqui legati alla presidenza svizzera dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Lo ha reso noto lui stesso oggi su X.

Keystone-SDA SDA

#OSCE26CH | As @OSCE’s CiO, I arrived in #Kyiv today together with @OSCESecGen Sinirlioğlu.

I am here to reaffirm the #OSCE’s role as a platform for #dialogue and its readiness to support efforts towards a just and lasting #peace, in line with #InternationalLaw and the Helsinki… pic.twitter.com/uvTaRLWW7K — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) February 2, 2026

Il ministro degli esteri elvetico ha precisato di essere a Kiev per ribadire il ruolo dell'OSCE quale piattaforma di dialogo e la disponibilità dell'organizzazione a sostenere gli sforzi per una pace duratura basata sul diritto internazionale.

Al post era allegata una foto che ritrae Cassis, il suo omologo ucraino Andrij Sybiha e il segretario generale dell'OSCE Feridun Sinirlioğlu alla stazione ferroviaria di Kiev.

Cassis aveva annunciato a gennaio a Davos, durante il Forum economico mondiale (WEF), che in qualità di presidente dell'OSCE avrebbe voluto assumere un ruolo di mediatore nella guerra in Ucraina.

A seconda dell'evoluzione della situazione, aveva dichiarato che avrebbe programmato viaggi a Kiev, Mosca e Washington.