Ikea introduce l'«ora del silenzio», ecco di cosa si tratta e come funziona

Ikea offre una "ora tranquilla" con meno rumore e stimoli attenuati per un'esperienza di shopping più rilassata. Immagine: sda

Da maggio Ikea offre la cosiddetta «ora del silenzio». In questo modo si riducono gli stimoli ambientali. Come viene utilizzata l'offerta?

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Ikea offre una «ora tranquilla» con meno rumore e stimoli attenuati per un'esperienza di acquisto più rilassata.

Anche Hornbach e Spar si basano su concetti simili e hanno ricevuto un feedback positivo.

In Svizzera l'offerta non è ancora molto diffusa, a differenza di altri Paesi. Mostra di più

Lo shopping può diventare rapidamente opprimente: luci forti, alti livelli di rumore, molta gente... un'esperienza sgradevole per alcuni.

Per questo motivo, a maggio i grandi magazzini Ikea hanno introdotto l'«ora del silenzio» in tutti i negozi della Svizzera, per offrire ai clienti un'esperienza di shopping più tranquilla e prevedibile.

Nello specifico questo significa che ogni martedì, dalle 15:00 fino a 30 minuti prima della chiusura, c'è una fascia oraria speciale con stimoli ambientali ridotti.

Durante questo lasso di tempo, non ci sarà musica di sottofondo e gli annunci degli altoparlanti saranno limitati ai messaggi di sicurezza assolutamente necessari.

Sono inoltre previste aree silenziose e posti a sedere particolarmente tranquilli nel ristorante. Sono disponibili oggetti ausiliari come occhiali da sole e tappi per le orecchie.

Per le persone con ipersensibilità sensoriale

L'offerta è rivolta in particolare alle persone con ipersensibilità sensoriale, come le persone dello spettro autistico, i clienti più anziani e tutti coloro che preferiscono fare acquisti nel modo più rilassato possibile.

«L'introduzione delle "ore di silenzio" fa parte del nostro impegno per rendere i nostri negozi ancora più inclusivi e accessibili», scrive Jesse Wijnberg, portavoce di Ikea, interpellato da blue News.

Sia i dipendenti che i clienti hanno risposto molto positivamente all'offerta. Ed è solo l'inizio. «Valuteremo continuamente le misure e impareremo da queste per creare la migliore esperienza possibile», ha continuato Wijnberg.

Anche Hornbach e Spar hanno un'«ora di silenzio»

Ikea non è l'unico rivenditore ad avere un'«ora di silenzio».

Dal gennaio 2025, anche due negozi Hornbach - ad Affoltern am Albis, nel Canton Zurigo e Sirnach, nel Canton Turgovia - hanno un'«ora tranquilla» dalle 11 alle 13 il secondo mercoledì di ogni mese.

Le luci vengono abbassate, i rumori di cassa vengono ridotti e il rifornimento degli scaffali viene sospeso per creare un'atmosfera più tranquilla.

I clienti hanno reagito positivamente e anche i dipendenti apprezzano questa fase, ha dichiarato Hornbach al «Beobachter». L'azienda ha ricevuto il supporto tecnico dell'associazione svizzera per l'autismo durante l'implementazione.

«La differenza è enorme, lo shopping è molto meno stressante. Le voci e le altre persone rimangono, ma non c'è più il sovraccarico sensoriale», ha dichiarato una donna nello spettro alla rivista.

L'«ora di silenzio» si applica anche al negozio di alimentari Spar. Ogni martedì dalle 15:00 alle 17:00 e il giovedì dalle 18:30 alle 20:00, 12 negozi nei cantoni di Zurigo e Argovia offrono un'esperienza di acquisto con il minor numero di stimoli possibile.

Non c'è musica o annunci nei negozi e le luci sono abbassate. I dipendenti sanno anche come comportarsi con le persone affette da autismo.

La Svizzera è generalmente in ritardo

In Paesi come l'Inghilterra, l'Irlanda e la Nuova Zelanda, la «quiet hour» è stata istituita da tempo, come scrive il portale EnableMe per le persone con disabilità e malattie croniche sul suo sito web.

Nel Paese di Guglielmo Tell, il concetto è stato introdotto in collaborazione con l'associazione Autismo Svizzera. Finora ha aderito solo un grande rivenditore, Spar.