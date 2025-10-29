  1. Clienti privati
IT
Meteo
Rapporto sullo stato del clima Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato

SDA

29.10.2025 - 15:23

Secondo il rapporto sono a rischio 22 dei 34 parametri vitali del pianeta, ad esempio la perdita di aree boschive dovuta agli incendi. Nella foto un incendio forestale in Spagna il mese scorso.
Secondo il rapporto sono a rischio 22 dei 34 parametri vitali del pianeta, ad esempio la perdita di aree boschive dovuta agli incendi. Nella foto un incendio forestale in Spagna il mese scorso.
Keystone

Il 2024 è stato l'anno più caldo finora registrato e, probabilmente, il più caldo degli ultimi 125'000 anni: è il dato che emerge dal sesto rapporto annuale sullo stato del clima, pubblicato sulla rivista «BioScience».

Keystone-SDA

29.10.2025, 15:23

29.10.2025, 15:35

Il rapporto pubblicato da una collaborazione internazionale guidata dall'Università statale americana dell'Oregon evidenzia inoltre che sono a rischio 22 dei 34 parametri vitali del pianeta, dagli oceani sempre più caldi alla perdita di aree boschive dovuta agli incendi.

Questi fattori, si rileva nello studio, hanno raggiunto livelli record e indicano che la crisi climatica sta accelerando a un ritmo sempre più preoccupante.

