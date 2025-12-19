  1. Clienti privati
In attesa del solstizio Il 21 dicembre inizia ufficialmente l'inverno

SDA

19.12.2025 - 15:30

Durante il solstizio d'inverno il sole si trova nel punto più basso sopra l'orizzonte nell'emisfero settentrionale. (Foto archivio)
Durante il solstizio d'inverno il sole si trova nel punto più basso sopra l'orizzonte nell'emisfero settentrionale. (Foto archivio)
Keystone

Il 21 dicembre, alle ore 16:03, inizia ufficialmente l'inverno per l'emisfero boreale, con il solstizio, fenomeno astronomico legato all'inclinazione dell'asse di rotazione della Terra, che fa sì che i raggi del Sole raggiungano il Pianeta in maniera molto inclinata.

Keystone-SDA

19.12.2025, 15:30

19.12.2025, 15:52

In questa giornata, dunque, il Sole tocca la sua posizione più bassa a mezzogiorno: resta sopra l'orizzonte circa 2 minuti in meno rispetto al 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, che la tradizione indica erroneamente come il giorno più corto dell'anno.

Il solstizio ritarda ogni anno di circa 6 ore rispetto al precedente, e recupera poi questo ritardo in corrispondenza degli anni bisestili, introdotti proprio per evitare lo sfasamento tra il calendario e le stagioni.

È per questo motivo che il solstizio d'inverno non cade sempre il 21 dicembre, ma può avvenire anche il 22 o il 23. Nel 2026 cadrà sempre il 21 ma diverse ore più tardi, alle 21:50 svizzere.

