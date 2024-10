L'incidente è avvenuto nel comune brasiliano di Correia Pinto. Google Street View

Una famiglia brasiliana ha dovuto piangere due volte la morte di una bambina di 8 mesi. La fanciulla, dichiarata morta, si era mossa nella bara.

Hai fretta? blue News riassume per te Una bambina di 8 mesi è stata dichiarata morta due volte nell'arco di 24 ore in Brasile.

Un parente ha notato la mano della bambina muoversi nella bara.

I soccorritori hanno sentito un leggero polso e l'hanno di nuovo ricoverata.

La fanciulla però non è sopravvissuta.

L'ospedale ha annunciato un'indagine. Mostra di più

Sabato sera, Kiara, di 8 mesi, è stata ricoverata in condizioni critiche in un ospedale del comune brasiliano di Correia Pinto. I soccorsi sono arrivati troppo tardi, i medici non hanno trovato più segni di vita, né respirazione né battito cardiaco. L'équipe di turno ha dichiarato la sua morte.

La bimba è stata deposta in una bara e la famiglia si è riunita per la veglia funebre il giorno stesso. Lì gli eventi si sono susseguiti rapidamente: intorno alle 18 una persona avrebbe visto la mano della bambina muoversi nella bara, come riporta il portale brasiliano «g1». Un parente si è quindi precipitato dal lei, che gli ha afferrato il dito.

I soccorritori allertati hanno notato un polso debole e una saturazione di ossigeno dell'84%. Kiara non mostrava inoltre segni di rigor mortis.

Un secondo decesso in 24 ore

16 ore dopo essere stata dichiarata morta, la bimba è stata nuovamente ricoverata in ospedale. Tuttavia non c'è stato un lieto fine: i medici non sono riusciti a salvarla.

A meno di 24 ore dalla prima tragedia, i genitori hanno dovuto dirle addio una seconda volta: «Eravamo già devastati. Poi si è accesa una piccola speranza - e poi è successo questo», ha detto il padre al «g1».

In seguito all'errore di valutazione, l'ospedale ha avviato un'indagine ufficiale. L'obiettivo è quello di chiarire completamente le circostanze del decesso.