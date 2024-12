La legge sul bando di determinati libri in Texas è quantomai controversa. (Immagine d'archivio). Keystone

Il distretto scolastico di Canyon, in Texas, ha messo al bando e poi reintrodotta dopo qualche giorno la Bibbia nel tentativo di conformarsi a una controversa nuova legge statale che vieta materiale sessualmente esplicito nelle scuole. Lo riporta il Guardian.

La misura – House Bill 900, entrata in vigore nel settembre 2023 – impone ai fornitori di biblioteche di valutare i volumi per contenuti espliciti, informare i genitori di libri potenzialmente «a rischio» e ritirare testi già in circolazione quando necessario. La Bibbia è stata reintrodotta anche in seguito alle proteste dei genitori.

Da quando è entrata in vigore la legge è stata impugnata presso il tribunale distrettuale del distretto occidentale del Texas dalle librerie di Houston e Austin, dall'American Booksellers Association, dall'Association of American Publishers, dall'Authors Guild e dal Comic Book Legal Defense Fund. Secondo la loro denuncia, «il linguaggio radicale della misura potrebbe comportare il divieto o la limitazione dell'accesso a molte opere classiche della letteratura, come 'La dodicesima notte', 'Sogno di una notte di mezza estate'... 'I racconti di Canterbury' e persino la Bibbia».