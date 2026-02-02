  1. Clienti privati
Le testimonianze Il barista ricorda il rogo a Crans-Montana: «Ho cercato di tirare qualcuno con me»

Sven Ziegler

2.2.2026

Gaëtan è rimasto in coma per giorni dopo l'incendio a Crans-Montana.
Gaëtan è rimasto in coma per giorni dopo l'incendio a Crans-Montana.
Screenshot RTS

Un mese dopo il devastante incendio nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana, i sopravvissuti e i parenti rompono il silenzio. Nei programmi televisivi descrivono i loro ricordi della notte di Capodanno e il difficile periodo successivo.

Sven Ziegler

02.02.2026, 19:30

02.02.2026, 20:08

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I sopravvissuti all'incendio di Crans-Montana parlano per la prima volta pubblicamente delle loro esperienze.
  • Molti dei feriti sono ancora ricoverati in ospedale e alcune famiglie vivono temporaneamente lontano da casa.
  • I parenti criticano la mancanza di contatti con le autorità svizzere e chiedono una rivalutazione.
Mostra di più

Un mese dopo il disastro dell'incendio a Crans-Montana, la vita di tutti i giorni si è fermata per molte delle persone colpite. In diversi programmi trasmessi dalla «RTS», i sopravvissuti e i parenti descrivono come hanno vissuto la notte del 1° gennaio e quanto le conseguenze li colpiscano ancora oggi.

Gaëtan, 28 anni, lavorava come barista nel bar «Le Constellation» la notte di Capodanno. Nel programma «Mise au point», racconta che la festa è iniziata in modo tranquillo. Verso l'01:30, però, si è reso conto che qualcosa non andava al piano di sotto dell'edificio.

«Ricordo ancora le prime urla, le prime grida di allarme quando è scoppiato l'incendio», racconta. Una sensazione di panico lo ha attanagliato, ma ha cercato comunque di aiutare.

Ricorda la calca nella tromba delle scale: «Mi sono protetto con il braccio per ridurre al minimo l'inalazione di fumo e ho cercato di tirare qualcuno con me». Dopodiché la sua memoria si affievolisce. Ripensandoci, si sente quasi protetto dal fatto di non avere in testa immagini di persone in fiamme.

Gaëtan è rimasto in coma per diversi giorni dopo l'incendio, prima al CHUV di Losanna e poi in un ospedale di Parigi. Ha riportato ustioni alle braccia, alla schiena, alla testa e al viso e in alcuni momenti ha rischiato che i suoi polmoni collassassero.

Da allora è tornato a vivere con i genitori nel sud della Francia e parla di un lungo percorso di recupero psicologico.

41 persone decedute. Peggiora il bilancio del rogo di Crans-Montana: è morto un 18enne ricoverato a Zurigo

41 persone decedutePeggiora il bilancio del rogo di Crans-Montana: è morto un 18enne ricoverato a Zurigo

Critiche agli ex datori di lavoro

Nel programma della RTS, Gaëtan critica anche le settimane precedenti l'incendio. Aveva iniziato a lavorare nel locale solo all'inizio di dicembre e aveva subito notato dei problemi, come cibo scaduto o ospiti molto giovani.

È rimasto particolarmente deluso dal modo in cui i suoi ex datori di lavoro, Jacques e Jessica Moretti, hanno gestito la situazione: «Trovo assurdo che stiano cercando di scaricare la colpa sui loro dipendenti».

Un mese dopo. Crans-Montana, Martin Pfister rende omaggio alle vittime della tragedia

Un mese dopoCrans-Montana, Martin Pfister rende omaggio alle vittime della tragedia

«Da Capodanno tutto è fermo»

Circa 70 persone con ferite gravi sono ancora ricoverate in ospedale, riferisce la RTS. Anche i loro parenti dicono la loro in un altro documentario: «Per noi il 2026 non esiste. Da Capodanno tutto è fermo», dice Lionel Aubrun, il cui figlio Matthieu è rimasto gravemente ferito nell'incendio.

Il giovane di 27 anni ha riportato ustioni su circa un quarto del corpo e gravi danni ai polmoni. La famiglia si è temporaneamente trasferita a circa 170 km di distanza per stargli il più vicino possibile.

La riabilitazione richiederà anni: gli innesti di pelle devono guarire completamente e la luce diretta del sole è tabù per molto tempo.

Altri genitori raccontano esperienze simili. Xavier Mittaz fa il pendolare tra Sion e Lione, dove il figlio di 17 anni è in cura: «Cerchiamo di essere forti perché dobbiamo trasmettere questa forza a nostro figlio». In diverse famiglie sono stati colpiti interi gruppi di amici.

Inferno a Crans-Montana. La Procura vallesana accoglie la richiesta di assistenza giudiziaria dell'Italia

Inferno a Crans-MontanaLa Procura vallesana accoglie la richiesta di assistenza giudiziaria dell'Italia

«Ci sono persone che hanno fallito»

Diverse famiglie hanno sporto denuncia, chiedendo chiarimenti su come sia potuto accadere il disastro.

Allo stesso tempo, i parenti criticano quella che considerano una mancanza di contatto con le autorità svizzere. La legge sull'assistenza alle vittime è applicabile. Ma il carico - sia emotivo che organizzativo - è enorme.

«Non provo rabbia o vendetta», dice Aubrun. «Ma penso che ci siano persone che hanno fallito. E devono essere ritenute responsabili».

Tragedia in Vallese. Crans-Montana: indagato anche il capo della sicurezza pubblica

Tragedia in ValleseCrans-Montana: indagato anche il capo della sicurezza pubblica

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

La Svizzera in lutto: una giornata per ricordare

Si è svolta venerdì pomeriggio a Martigny la cerimonia di commemorazione per le vittime dell'incendio di Crans-Montana.

09.01.2026

