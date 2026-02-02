Il barista ricorda il rogo a Crans-Montana: «Ho cercato di tirare qualcuno con me»

Le testimonianzeIl barista ricorda il rogo a Crans-Montana: «Ho cercato di tirare qualcuno con me»
Sven Ziegler
2.2.2026
Un mese dopo il devastante incendio nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana, i sopravvissuti e i parenti rompono il silenzio. Nei programmi televisivi descrivono i loro ricordi della notte di Capodanno e il difficile periodo successivo.
Sven Ziegler
02.02.2026, 19:30
02.02.2026, 20:08
Sven Ziegler
Hai fretta? blue News riassume per te
I sopravvissuti all'incendio di Crans-Montana parlano per la prima volta pubblicamente delle loro esperienze.
Molti dei feriti sono ancora ricoverati in ospedale e alcune famiglie vivono temporaneamente lontano da casa.
I parenti criticano la mancanza di contatti con le autorità svizzere e chiedono una rivalutazione.
Un mese dopo il disastro dell'incendio a Crans-Montana, la vita di tutti i giorni si è fermata per molte delle persone colpite. In diversi programmi trasmessi dalla «RTS», i sopravvissuti e i parenti descrivono come hanno vissuto la notte del 1° gennaio e quanto le conseguenze li colpiscano ancora oggi.
Gaëtan, 28 anni, lavorava come barista nel bar «Le Constellation» la notte di Capodanno. Nel programma «Mise au point», racconta che la festa è iniziata in modo tranquillo. Verso l'01:30, però, si è reso conto che qualcosa non andava al piano di sotto dell'edificio.
«Ricordo ancora le prime urla, le prime grida di allarme quando è scoppiato l'incendio», racconta. Una sensazione di panico lo ha attanagliato, ma ha cercato comunque di aiutare.
Ricorda la calca nella tromba delle scale: «Mi sono protetto con il braccio per ridurre al minimo l'inalazione di fumo e ho cercato di tirare qualcuno con me». Dopodiché la sua memoria si affievolisce. Ripensandoci, si sente quasi protetto dal fatto di non avere in testa immagini di persone in fiamme.
Gaëtan è rimasto in coma per diversi giorni dopo l'incendio, prima al CHUV di Losanna e poi in un ospedale di Parigi. Ha riportato ustioni alle braccia, alla schiena, alla testa e al viso e in alcuni momenti ha rischiato che i suoi polmoni collassassero.
Da allora è tornato a vivere con i genitori nel sud della Francia e parla di un lungo percorso di recupero psicologico.
Nel programma della RTS, Gaëtan critica anche le settimane precedenti l'incendio. Aveva iniziato a lavorare nel locale solo all'inizio di dicembre e aveva subito notato dei problemi, come cibo scaduto o ospiti molto giovani.
È rimasto particolarmente deluso dal modo in cui i suoi ex datori di lavoro, Jacques e Jessica Moretti, hanno gestito la situazione: «Trovo assurdo che stiano cercando di scaricare la colpa sui loro dipendenti».
Circa 70 persone con ferite gravi sono ancora ricoverate in ospedale, riferisce la RTS. Anche i loro parenti dicono la loro in un altro documentario: «Per noi il 2026 non esiste. Da Capodanno tutto è fermo», dice Lionel Aubrun, il cui figlio Matthieu è rimasto gravemente ferito nell'incendio.
Il giovane di 27 anni ha riportato ustioni su circa un quarto del corpo e gravi danni ai polmoni. La famiglia si è temporaneamente trasferita a circa 170 km di distanza per stargli il più vicino possibile.
La riabilitazione richiederà anni: gli innesti di pelle devono guarire completamente e la luce diretta del sole è tabù per molto tempo.
Altri genitori raccontano esperienze simili. Xavier Mittaz fa il pendolare tra Sion e Lione, dove il figlio di 17 anni è in cura: «Cerchiamo di essere forti perché dobbiamo trasmettere questa forza a nostro figlio». In diverse famiglie sono stati colpiti interi gruppi di amici.
Diverse famiglie hanno sporto denuncia, chiedendo chiarimenti su come sia potuto accadere il disastro.
Allo stesso tempo, i parenti criticano quella che considerano una mancanza di contatto con le autorità svizzere. La legge sull'assistenza alle vittime è applicabile. Ma il carico - sia emotivo che organizzativo - è enorme.
«Non provo rabbia o vendetta», dice Aubrun. «Ma penso che ci siano persone che hanno fallito. E devono essere ritenute responsabili».