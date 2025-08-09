Vibrio vulnificus può preliferrare anche alle nostre latitudini. Imago

Il virologo Pregliasco avverte che, sebbene raro, il batterio mangiacarne potrebbe proliferare anche alle nostre latitudini a causa del caldo. L'igiene è fondamentale per prevenirlo.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te L'esperto Fabrizio Pregliasco ha parlato del batterio mangiacarne Vibrio vulnificus, sottolineando che, sebbene raro alle nostre latitudini, il riscaldamento globale potrebbe favorire la sua proliferazione.

Nonostante i recenti decessi in Florida, Pregliasco ha raccomandato buone pratiche igieniche e di evitare acque sporche o stagnanti, soprattutto in presenza di ferite.

Un altro esperto ha avvertito sui rischi del batterio legato ai cambiamenti climatici e al consumo di molluschi crudi, enfatizzando che in alcuni casi può causare infezioni gravi e mortali. Mostra di più

Fabrizio Pregliasco, virologo e professore di Igiene all'Università degli Studi di Milano, su «Adnkronos Salute» ha recentemente parlato del batterio mangiacarne, noto come Vibrio vulnificus, che sebbene raro nella vicina Italia, potrebbe trovare condizioni favorevoli per proliferare a causa del riscaldamento globale.

L'esperto ha sottolineato l'importanza di non creare allarmismi, nonostante le recenti quattro vittime registrate in Florida, negli Stati Uniti. Ha ribadito l'importanza di mantenere buone pratiche igieniche e di evitare di immergersi in acque stagnanti o sporche, specialmente in presenza di ferite aperte.

Il batterio, presente in alcune aree acquose italiane, potrebbe aumentare la sua diffusione con l'aumento delle temperature, ha spiegato Pregliasco. Tuttavia, non rappresenta una minaccia significativa al momento.

«Il messaggio principale è di prestare attenzione all'igiene personale e di evitare il contatto con acque limacciose o ferme se si hanno ferite», ha dichiarato il virologo sempre ad «Adnkronos Salute».

Attenzione al consumo di molluschi crudi

Anche Matteo Bassetti, collega di Pregliasco, ha commentato il Vibrio vulnificus, attribuendo la sua presenza ai cambiamenti climatici e agli eventi meteorologici estremi che hanno contaminato le acque salmastre.

Bassetti ha avvertito che il batterio può penetrare nel corpo attraverso ferite aperte e ha evidenziato il rischio legato al consumo di molluschi crudi, come le ostriche. Sebbene nella maggior parte dei casi i sintomi siano lievi, in alcuni casi può causare infezioni gravi e mortali.

Negli Stati Uniti, il batterio è responsabile di circa 150-200 casi all'anno, con un tasso di mortalità del 20%, che può superare il 50% nei casi di infezione del sangue.

Anche se la pelle intatta offre una protezione efficace, una semplice escoriazione può rendere vulnerabili. I sintomi possono variare da lievi a gravi, con possibilità di necrosi o setticemia rapida nei pazienti più fragili, richiedendo interventi chirurgici urgenti.

