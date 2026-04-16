Il bambino è stato ritrovato in condizioni disperate dopo l'allarme di un residente (immagine illustrativa). KEYSTONE

La procura di Mulhouse ha rivelato nuovi dettagli agghiaccianti sulla vita del bambino di 9 anni, che è stato trovato la scorsa settimana dopo essere stato tenuto nascosto dal padre per 18 mesi in un veicolo in Alsazia, nell'est della Francia.

Hai fretta? blue News riassume per te Un bambino di 9 anni è stato tenuto prigioniero nel furgone dal padre per un anno e mezzo ad Hagenbach, nella Francia orientale.

Il bimbo è stato ritrovato in condizioni disperate: pallido, malnutrito, senza vestiti puliti e cibo caldo.

Il padre, che ha riconosciuto i fatti, è accusato di sequestro di persona e maltrattamenti: è in carcere preventivo e rischia fino a 30 anni di prigione.

Anche la matrigna del piccolo è sotto accusa per non essere intervenuta e non aver denunciato i soprusi. Mostra di più

I gendarmi hanno fatto l'agghiacciante scoperta il 6 aprile ad Hagenbach, un piccolo comune situato a circa 20 chilometri da Mulhouse.

Come riporta la «RTS», il ritrovamento è stato possibile grazie all'allarme di un residente.

Un bambino di 9 anni è stato tenuto prigioniero per un anno dal padre in un furgone. Il piccolo è stato trovato in condizioni disperate. Era pallido e mostrava segni evidenti di denutrizione.

Si trovava in una posizione fetale ed era completamente nudo. Era coperto solo da una coperta e giaceva su un cumulo di rifiuti. Si trovava anche in prossimità di escrementi.

Il bimbo è stato immediatamente ricoverato in ospedale a Mulhouse.

Il padre rischia fino a 30 anni di reclusione

Il procuratore della Repubblica di Mulhouse, Nicolas Heitz, ha comunicato nuovi dettagli sulla vicenda.

Mercoledì, in occasione della prima conferenza stampa tenutasi dopo la rivelazione del caso, ha fornito ulteriori precisazioni, sia sul padre che sul bambino.

Come riporta, tra gli altri, la RTS, l'uomo di 43 anni è in detenzione provvisoria. Deve rispondere delle accuse di sequestro di persona e privazione di cure e alimenti. Ha riconosciuto i fatti e rischia una pena di 30 anni di reclusione.

Il calvario del bambino

Il bambino ha raccontato il suo calvario ad alcune investigatrici specializzate, riporta la RTS. Ha spiegato di vivere in una famiglia allargata e di avere «pessime relazioni» con la matrigna.

L'ha descritta come la sua «peggiore nemica» e una persona «cattiva». Secondo il piccolo, la donna voleva farlo internare in un ospedale psichiatrico.

Il padre ha dovuto nasconderlo nel furgone nel settembre 2024. Il genitore sosteneva di «non avere scelta». Il bambino non voleva andare a vivere con sua madre, che ha problemi psicologici.

Il padre gli portava acqua e cibo due volte al giorno. Si trattava generalmente di alimenti freddi. Il bambino disponeva di un fagotto di vestiti e doveva urinare in bottiglie vuote.

Il padre svuotava regolarmente i rifiuti, ma il piccolo ha riferito un dettaglio importante. Il papà non lavava più i suoi vestiti, non aveva più un pigiama e dormiva su un materasso. Non possedeva più nemmeno uno spazzolino da denti. I suoi giocattoli erano chiusi in un cartone nella sua stanza.

Anche la matrigna è sotto accusa

Anche la matrigna di 37 anni deve affrontare accuse serie.

Come spiega l'emittente romanda, è imputata per non assistenza a minori in pericolo e per non aver denunciato i maltrattamenti. Rischia una pena di sette anni di reclusione. La donna nega tuttavia ogni addebito.

Pure la madre biologica è stata ascoltata. Ha ammesso di essere stata ricoverata in psichiatria tra il maggio 2022 e il gennaio 2024. La coppia si è separata definitivamente nell'ottobre 2022.

Le indagini sono ancora in corso per stabilire le responsabilità. Gli inquirenti vogliono capire se altri fossero a conoscenza della situazione del bambino senza intervenire.