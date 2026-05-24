Sulla costa daneseIl biologo marino: «La megattera Timmy potrebbe esplodere con un grande botto»
dpa
24.5.2026 - 10:57
La megattera Timmy è morta da giorni e adesso minaccia di esplodere sulle coste danesi. Casi del genere sono stati documentati più volte. È ancora possibile prevenire il pericolo? Ecco la risposta dell'esperto Fabian Ritter.
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DPA, Redazione blue News
24.05.2026, 10:57
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La megattera Timmy giace morta sulle coste danesi, rappresentando un grande pericolo.
Come spiegano i ricercatori di balene, l'animale potrebbe esplodere con un grande botto.
Tale rischio potrebbe essere evitato se la carcassa venisse forata o aperta.
Secondo l'esperto al momento c'è un alto rischio di esplosione della megattera morta, nota come Timmy, che giace sulla costa danese.
«La pressione all'interno continua ad aumentare e a un certo punto l'animale potrebbe esplodere con un grande botto», ha dichiarato il ricercatore di balene Fabian Ritter alla Deutsche Presse-Agentur (dpa). «Una situazione del genere è quasi prevedibile».
Casi del genere sono già stati documentati più volte, ad esempio quando un capodoglio è esploso a Taiwan durante il trasporto per un'autopsia in una città. «Non si vorrebbe mai trovarsi sotto questa pioggia di sangue, particelle e gas putrefattivi», dice Ritter.
D'altra parte le immagini della megattera mostrano che la tasca della gola in particolare è gonfiata come un palloncino.
La sua pelle è piegata a fisarmonica ed estremamente elastica e può espandersi come un palloncino. «Probabilmente quello sarebbe il posto migliore per un taglio mirato. Ma anche questo non sarebbe del tutto sicuro».
Secondo Ritter è anche possibile che la situazione si rilassi in modo non spettacolare: si potrebbe formare una lacerazione naturale nel tessuto, che permetterebbe ai gas di uscire senza esplodere.