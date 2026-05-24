La megattera morta giace gonfia al largo dell'isola danese di Anholt. Bild: dpa

La megattera Timmy è morta da giorni e adesso minaccia di esplodere sulle coste danesi. Casi del genere sono stati documentati più volte. È ancora possibile prevenire il pericolo? Ecco la risposta dell'esperto Fabian Ritter.

DPA, Redazione blue News dpa

Hai fretta? blue News riassume per te La megattera Timmy giace morta sulle coste danesi, rappresentando un grande pericolo.

Come spiegano i ricercatori di balene, l'animale potrebbe esplodere con un grande botto.

Tale rischio potrebbe essere evitato se la carcassa venisse forata o aperta. Mostra di più

Secondo l'esperto al momento c'è un alto rischio di esplosione della megattera morta, nota come Timmy, che giace sulla costa danese.

«La pressione all'interno continua ad aumentare e a un certo punto l'animale potrebbe esplodere con un grande botto», ha dichiarato il ricercatore di balene Fabian Ritter alla Deutsche Presse-Agentur (dpa). «Una situazione del genere è quasi prevedibile».

Casi del genere sono già stati documentati più volte, ad esempio quando un capodoglio è esploso a Taiwan durante il trasporto per un'autopsia in una città. «Non si vorrebbe mai trovarsi sotto questa pioggia di sangue, particelle e gas putrefattivi», dice Ritter.

La tasca della gola di Timmy è gonfiata come un palloncino

Secondo il biologo marino, un tale rischio di esplosione potrebbe essere evitato se la carcassa gonfia venisse forata o aperta.

Ma un intervento di questo tipo avrebbe dovuto essere effettuato in una fase iniziale, dato che ora sarebbe già rischioso.

Inoltre, a causa della pelle spessa e dello strato di grasso sottostante, di solito è necessario usare una lancia o un grosso coltello affilato.

D'altra parte le immagini della megattera mostrano che la tasca della gola in particolare è gonfiata come un palloncino.

La sua pelle è piegata a fisarmonica ed estremamente elastica e può espandersi come un palloncino. «Probabilmente quello sarebbe il posto migliore per un taglio mirato. Ma anche questo non sarebbe del tutto sicuro».

Secondo Ritter è anche possibile che la situazione si rilassi in modo non spettacolare: si potrebbe formare una lacerazione naturale nel tessuto, che permetterebbe ai gas di uscire senza esplodere.