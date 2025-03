Dieci strumenti a bordo del lander "Blue Ghost". dpa

Le missioni lunari sono considerate tecnicamente molto impegnative. Un anno fa, una società statunitense è riuscita per la prima volta a effettuare un atterraggio commerciale. Ora ci è riuscita una seconda società, con "Blue Ghost".

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te La sonda spaziale statunitense «Blue Ghost» di Firefly Aerospace è atterrata nel Mare Crisium (Mare della crisi) sulla Luna, dove raccoglierà dati scientifici per quindici giorni.

La missione fa parte del programma della NASA di collaborazione con aziende private per condurre ricerche lunari a costi contenuti.

I dati raccolti saranno di supporto al programma Artemis della NASA, che sta pianificando il prossimo sbarco sulla Luna con equipaggio per il 2027. Mostra di più

A circa un anno dal primo sbarco commerciale sulla Luna nella storia dei viaggi spaziali, un secondo modulo lunare di un'azienda statunitense è atterrato sul satellite della Terra.

Il «Blue Ghost», alto circa due metri e largo tre, è atterrato con successo nel cosiddetto «Mare Crisium», una pianura con un diametro di circa 500 chilometri, come è stato mostrato nel livestream dell'agenzia spaziale statunitense NASA e della società Firefly Aerospace.

Il lander trascorrerà ora circa due settimane esaminando la Luna con dieci strumenti scientifici.

Il 50% degli allunaggi fallisce

Gli atterraggi lunari sono considerati tecnicamente estremamente impegnativi, in parte perché la velocità del lander deve essere drasticamente ridotta senza l'aiuto di una densa atmosfera.

Circa la metà di tutti gli allunaggi effettuati finora si sono conclusi con un fallimento. Secondo la NASA, «Blue Ghost» è rimasto in piedi sulla Luna dopo l'atterraggio, come sperato.

Solo nel febbraio dello scorso anno l'azienda statunitense Intuitive Machines ha realizzato con «Odysseus» il primo atterraggio commerciale sulla Luna nella storia dei viaggi spaziali. È stata la prima volta che un dispositivo statunitense è stato sulla Luna da più di 50 anni.

Il lander senza equipaggio si è però ribaltato durante l'atterraggio. Tuttavia, è stato possibile raccogliere dati.

«Blue Ghost» lanciato insieme al secondo modulo lunare

«Blue Ghost» è stato lanciato a gennaio con l'aiuto di un razzo Falco 9 dell'azienda aerospaziale SpaceX del miliardario tecnologico Elon Musk.

È decollato dal centro spaziale di Cape Canaveral, nello Stato americano della Florida. A bordo del razzo c'era anche il lander lunare «Resilience» della start-up giapponese ispace. Tuttavia, questo lander è programmato per volare sulla Luna su un'orbita diversa e non vi arriverà prima di diversi mesi.

«Blue Ghost» ha a bordo numerosi materiali e strumenti con cui ora indagherà sulla Luna. Tra le altre cose, perforerà la superficie per prelevare campioni. Dopo circa due settimane, cioè un giorno intero sulla Luna, il sole tramonterà sul luogo dell'atterraggio.

«Blue Ghost» scatterà foto di questo spettacolo e fornirà dati su come la roccia sciolta sulla luna reagisce all'influenza del sole al tramonto.

La Nasa vuole raccogliere conoscenze a basso costo

La missione denominata «Ghost Riders in the Sky» è la prima missione lunare dell'azienda texana Firefly Aerospace, che finora ha sviluppato principalmente veicoli di lancio. Sia «Blue Ghost» che «Odysseus», atterrata lo scorso anno, fanno parte del programma CLPS (Commercial Lunar Payload Services) della NASA.

Con questo programma, l'agenzia spaziale statunitense vuole raccogliere il maggior numero possibile di conoscenze sulla propria strada per tornare sulla Luna in modo comparativamente economico ed efficiente, assegnando contratti per gli atterraggi lunari a società private e collaborando con esse.

Per il programma CLPS è stato preventivato un totale di circa 2,6 miliardi di dollari (circa 2,4 miliardi di euro) fino al 2028.

L'anno scorso sono già state lanciate due missioni nell'ambito del programma CLPS. A gennaio, l'azienda Astrobotic di Pittsburgh ha lanciato la capsula «Peregrine».

Poco dopo il lancio, tuttavia, si sono verificati problemi a causa di un malfunzionamento del sistema di propulsione. L'obiettivo di atterrare sulla Luna è stato abbandonato.

L'azienda Intuitive Machines, che ha avuto un parziale successo con «Odysseus», ha inviato un secondo lander la scorsa settimana. «Athena» dovrebbe atterrare sul satellite terrestre non prima di giovedì.

Dati a sostegno del programma «Artemis» della NASA

La Nasa intende utilizzare le informazioni raccolte per far progredire il suo programma «Artemis».

Il programma, che prende il nome dalla dea greca della luna, mira a far atterrare per la prima volta sulla luna una donna e una persona non bianca.

Inizialmente era previsto per il 2024, ma il calendario è già stato posticipato più volte. Il piano attuale è il 2027, anche se non è ancora chiaro se il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo rispetterà.

L'ultimo uomo sulla luna oltre 50 anni fa

L'ultima volta che l'uomo è stato sulla Luna è stato più di 50 anni fa con la missione Apollo 17.

L'atterraggio è avvenuto l'11 dicembre 1972. L'atterraggio è avvenuto l'11 dicembre 1972 e gli Stati Uniti sono stati l'unico Paese ad aver portato dodici astronauti sulla Luna con le missioni Apollo tra il 1969 e il 1972.

Ora c'è la concorrenza della Cina, che vuole portare persone sulla Luna entro il 2030. La Cina è già atterrata con successo sulla Luna senza equipaggio, così come la Russia, il Giappone e l'India, oltre agli Stati Uniti.