Il caldo rende le vacanze quasi una tortura in alcune località europee

Molti ristoranti delle città italiane rinfrescano i turisti con acqua nebulizzata, come qui a Firenze. Vanessa Büchel

Come in molte destinazioni turistiche popolari dell'Europa meridionale, negli ultimi tempi l'Italia sta sperimentando un caldo estremo. In una gita in città a Firenze, il sudore cola ed è una continua ricerca dell'ombra.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Forti ondate di calore e incendi boschivi stanno devastando l'Europa meridionale quest'estate.

Anche in Italia fa estremamente caldo: molte regioni sono ancora sotto allerta.

Quando si visitano le Cinque Terre o Firenze, una sosta di ristoro è sempre necessaria. Mostra di più

In questo momento in Italia fa caldo, molto caldo. Google avverte: temperature estreme. Eppure i turisti non rinunciano alla loro vacanza, anche sotto il sole cocente.

Chi aveva programmato di visitare le Cinque Terre in questi giorni sta rispettando i suoi piani. E anche la gita a Firenze non verrà cancellata solo per la meteo.

Ma fa proprio caldo. Le previsioni meteo per la città toscana di giovedì prevedono temperature fino a 39 gradi. E le autorità italiane hanno emesso un'allerta rossa per molte regioni e città.

Ciononostante, mi sto impegnando: voglio vedere le Cinque Terre e Firenze, anche se continuo a lamentarmi delle temperature.

Il caldo può avere effetti negativi anche sulle persone sane

Dopo la salita al punto panoramico di Vernazza, i capelli mi si appiccicano alla testa e mi gira anche un po' la testa durante la discesa sotto il sole cocente.

La salita al punto panoramico di Vernazza - una delle Cinque Terre - vale la pena anche con il caldo. Vanessa Büchel

Il caldo estremo, come accade in molte destinazioni turistiche dell'Europa meridionale, può avere effetti fisici negativi anche sulle persone sane. Dopo poco tempo di salita, i vestiti mi si attaccano al corpo. Devo fermarmi a bere, la testa mi pulsa e inizio ad avere la nausea. Forse era troppo caldo?

Ma mezz'ora sotto l'ombrellone con una leggera brezza marina e un Aperol Spritz rinfrescante in mano mi aiuta. L'acqua è più consigliabile, ma poi il viaggio può continuare.

Niente ombra in piazza

A Firenze - dove qualche giorno fa era in vigore il massimo livello di allerta per il caldo - è quasi ancora più insopportabile. Eppure si vuole sfruttare al massimo la vacanza. Mi trascino dal Duomo al Ponte Vecchio e infine in Piazza della Signoria.

All'ora di pranzo, il sole batte implacabile sulla piazza. I marciapiedi sono roventi e l'ombra si trova solo nei vicoli. Si cercano invano alberi ombrosi. L'acqua gorgoglia nella Fontana del Nettuno. È una tentazione...

37 gradi, ma fa ancora più caldo

Tornata nei vicoli, il termometro segna 37 gradi. Ma fa ancora più caldo. Verso sera diventa lentamente più piacevole con una leggera brezza.

Il termometro di Firenze segna 37 gradi nel tardo pomeriggio. Vanessa Büchel

L'Italia è come molte destinazioni turistiche popolari dell'Europa meridionale. Croazia, Macedonia settentrionale e Albania stanno combattendo contro gli incendi boschivi. Sull'Adriatico viene stabilito un nuovo record: la temperatura dell'acqua sfiora i 30 gradi.

Mi imbatto in una turista che porta quattro ventilatori al collo. L'invidia dilaga.

Ma alla fine un aperitivo rinfrescante fa di nuovo effetto e, nonostante tutto, è stata una vacanza bella e sudata, con ricordi indelebili.