Il Golfo d'America era una priorità piuttosto importante per Donald Trump. Imago / Google

Il cambio di nome da «Golfo del Messico» a «Golfo d'America», deciso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump non appena entrato in carica, ha scatenato una valanga di commenti negativi su Google. Ma l'azienda si sta impegnando a eliminarli nel più breve tempo possibile.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Trump ha decretato di rinominare il «Golfo del Messico» in «Golfo d'America» e così Google, Apple e Microsoft non hanno potuto fare altro che adottare il cambiamento.

Ma dato che non sono mancati i commenti negativi, Google ha deciso di disattivare le recensioni e di rimuovere i commenti critici come «misura protettiva».

Intanto però la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha detto di rifiutare la ridenominazione e sta valutando azioni legali contro le aziende tecnologiche americane. Mostra di più

Tra i suoi primi atti ufficiali, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto ribattezzare il «Golfo del Messico» in «Golfo d'America».

I servizi cartografici delle principali aziende tecnologiche hanno poi attuato la decisione abbastanza rapidamente. Negli Stati Uniti il vecchio termine è quindi subito scomparso, mentre in altri Paesi, come la Svizzera, viene visualizzato «Golfo del Messico (Golfo d'America)».

Il cambio di nome ha scatenato un'ondata di proteste, che gli utenti hanno lasciato anche sotto forma di commenti su Google Maps. Ma il gigante dei motori di ricerca ha risposto prontamente disattivando la funzione di valutazione dello specchio d'acqua, così come l'opzione di suggerire modifiche al nome.

Secondo quanto riportato dalla rivista economica «Forbes», sono state rimosse anche numerose recensioni critiche. In origine c'erano centinaia di commenti negativi, ma ora son rimasti solo vecchi commenti, per lo più neutrali.

Google difende le cancellazioni definendola come una «misura protettiva», che viene sempre adottata quando c'è un numero insolitamente alto di post non legati alla posizione.

Secondo un portavoce dell'azienda, Google Maps utilizza sempre «fonti ufficiali» come le Nazioni Unite, l'ISO e il Sistema di informazione sui nomi geografici degli Stati Uniti quando nomina i luoghi.

Nei Paesi al di fuori degli Stati Uniti, il Golfo del Messico viene indicato come Golfo d'America solo tra parentesi. Google Maps

La presidente del Messico si oppone

Mentre Trump celebra la ridenominazione come una «grande cosa», il Governo messicano ha una visione ovviamente critica del processo.

La presidente Claudia Sheinbaum ha sottolineato che il cambio di nome potrebbe essere applicato solo alle acque territoriali degli Stati Uniti, cioè all'interno della zona di 12 miglia nautiche al largo della costa statunitense.

Il resto del Golfo del Messico rimarrebbe sotto la designazione internazionale. Sheinbaum aveva già scritto a Google alla fine di gennaio chiedendo di non cambiare il nome.

Trump non sembra colpito da questa argomentazione. La sua portavoce Karoline Leavitt ha etichettato come «menzogne» i media che hanno messo in dubbio la modifica. Un giornalista dell'agenzia di stampa «Associated Press» è stato addirittura espulso dalla Casa Bianca in seguito a un articolo critico.

Sheinbaum sta ora pensando di intraprendere un'azione legale. Se Google si attiene al nuovo nome, potrebbe essere intentata una causa contro l'azienda tecnologica. Anche Apple sarebbe interessata da una simile controversia, dato che anche l'azienda ha adottato il cambio di nome voluto dal nuovo presidente USA.