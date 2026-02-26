Immagine d'illustrazione. IMAGO/Pond5 Images

L'animale non ha voluto abbandonare il suo amico a due zampe e ha seguito il mezzo fino all'ospedale, dove però non è stato fatto entrare. Ha così ricominciato a correre, fino a far perdere le sue tracce. Dopo 24 ore, grazie al buon cuore di diverse persone, è però stato ritrovato a oltre 20 km di distanza, e ora aspetta solo il ritorno del suo amato padrone.

Hai fretta? blue News riassume per te In provincia di Salerno ha avuto luogo una vicenda che ha commosso per la dimostrazione di amore incondizionato di un cane verso il suo padrone.

L'uomo, senza fissa dimora, è stato portato via in ambulanza a causa della rottura di un femore.

L'animale, di nome Diego, non capendo cosa stava succedendo si è messo a correre dietro al mezzo, senza perderlo mai di vista e arrivando fino all'ospedale, che si trova a parecchi chilometri di distanza.

Esausto per la folle corsa e non potendo entrare nella struttura, il cane è poi scappato, facendo perdere le sue tracce.

La storia ha commosso tutti, tanto da mettere in moto una ricerca in massa dell'animale, ritrovato poi a più di 20 km di distanza.

L'animale è poi stato portato in una canile, dove sta ricevendo cibo e cure, e che lascerà appena potrà ricongiungersi con il suo amato padrone. Mostra di più

Una dimostrazione di amore incondizionato arriva dalla provincia di Salerno. La vicenda ha coinvolto un uomo senza fissa dimora e il suo fedele amico a quattro zampe di nome Diego. I due vivono insieme da tempo a San Marzano sul Sarno.

La vicenda, come riporta tra gli altri «TGcom24», ha avuto luogo quando l'uomo si è rotto il femore, cosa che ha richiesto l'intervento dei sanitari che hanno prestato le prime cure al paziente sul posto, per poi caricarlo sull'ambulanza per trasportarlo in ospedale.

Ed è qui che è scattato l'istinto di protezione e di fedeltà dell'animale: il mezzo è partito a sirene spiegate e Diego ha iniziato a correre dietro al veicolo senza mai fermarsi.

Una corsa incredibile

La destinazione dell'ambulanza era l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, a diversi chilometri di distanza. Una distanza che però non ha fatto perdere d'animo l'animale, che non ha mai perso di vista il mezzo, e alla fine è arrivato - esausto, ma felice - all'ingresso del nosocomio.

L'animale ha poi tentato di entrare al Pronto Soccorso per stare vicino al padrone, ma il personale è stato costretto a fermarlo per motivi di sicurezza sanitaria. Il cane è quindi rimasto fuori in attesa, ma la confusione del momento ha complicato la situazione.

Dopo tanta fatica e stress l'animale si è infatti allontanato dalla zona, facendo perdere le sue tracce. Notizia che si è però diffusa rapidamente, tanto da far subito scattare le ricerca del cane disperso.

Le notizie positive sono arrivate circa 24 ore dopo l'accaduto, quando un uomo ha avvistato Diego a Castellammare di Stabia, località che si trova a oltre 20 chilometri di distanza dall'ospedale di Nocera Inferiore. L'animale è stato subito riconosciuto e messo in sicurezza.

In attesa del ricongiungimento

Il recupero di Diego ha segnato il lieto fine di questa avventura. Il cane è stato trasportato nel frattempo portato in un canile della zona, dove riceverà tutte le cure e l'assistenza necessaria.

Ma la sua permanenza nella struttura è temporanea. L'obiettivo è infatti quello di far riunire i due inseparabili amici non appena possibile, ossia quando il suo padrone potrà lasciare l'ospedale e quindi tornare a vivere fianco a fianco, inseparabili.