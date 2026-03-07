Il cane poliziotto Ueli. Polizia cantonale sangallese

Nelle prime ore di oggi, sabato, la Polizia cantonale di San Gallo ha arrestato due uomini che si erano introdotti in un garage. Uno è fuggito a piedi, mentre l'altro è stato fermato all'interno dell'edificio da un cane poliziotto.

Poco dopo mezzanotte, un residente di San Gallo ha segnalato alla centrale operativa che c'era qualcosa che non andava in un garage sulla Eichwiesstrasse.

Intervenute sul posto, le pattuglie della polizia hanno visto una persona fuggire a piedi dal luogo indicato, mentre un'altra è stata beccata all'interno dell'edificio grazie all'aiuto del cane poliziotto Ueli, che in seguito ha intercettato anche il fuggitivo.

Prima di essere arrestati, i due - cittadini francesi di 20 e 22 anni e senza fissa dimora in Svizzera - avevano rotto una finestra per entrare nel garage, dove hanno rubato la chiave di un'auto, poi recuperata durante la perquisizione.

Oltre a diverse pattuglie della Polizia cantonale di San Gallo, nell'operazione è stata coinvolta anche quella di Svitto. La Procura Cantonale di San Gallo ha avviato un procedimento penale nei confronti dei due uomini.