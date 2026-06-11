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Francia Il cantante Patrick Bruel incriminato per stupro e tentato stupro

SDA

11.6.2026 - 07:01

Il cantante francese Patrick Bruel
Il cantante francese Patrick Bruel
Keystone

Il cantante e attore francese Patrick Bruel, oggetto di diverse denunce per aggressione sessuale da parte di donne, è stato formalmente incriminato per stupro, tentato stupro, aggressione sessuale e molestie sessuali. Lo ha annunciato un giudice di Nanterre.

Keystone-SDA

11.06.2026, 07:01

11.06.2026, 07:42

L'accusa ha richiesto la custodia cautelare per il cantante 67enne, comparso in tribunale con un maglione nero e jeans grigio scuro, visibilmente stanco.

Era accompagnato dai suoi tre avvocati, Céline Lasek, Fanny Colin e Christophe Ingrain.

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