FranciaIl cantante Patrick Bruel incriminato per stupro e tentato stupro
SDA
11.6.2026 - 07:01
Il cantante e attore francese Patrick Bruel, oggetto di diverse denunce per aggressione sessuale da parte di donne, è stato formalmente incriminato per stupro, tentato stupro, aggressione sessuale e molestie sessuali. Lo ha annunciato un giudice di Nanterre.
Keystone-SDA
11.06.2026, 07:01
11.06.2026, 07:42
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L'accusa ha richiesto la custodia cautelare per il cantante 67enne, comparso in tribunale con un maglione nero e jeans grigio scuro, visibilmente stanco.
Era accompagnato dai suoi tre avvocati, Céline Lasek, Fanny Colin e Christophe Ingrain.