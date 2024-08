Le alghe blu-verdi possono essere molto pericolose per gli animali. Kanton Zürich Gesundheitsdirektion/Baudirektion

Tre cani sono morti dopo aver nuotato in corsi d'acqua del Canton Sciaffusa. Il Governo cantonale ha quindi lasciato l'allarme in merito alla presenza delle alghe blu-verdi, e quindi dei cianobatteri.

Nel Canton Sciaffusa è stato lanciato un allarme per la presenza di alghe blu-verdi, quindi di cianobatteri, nei corsi d'acqua. Questo dopo che negli scorsi giorni diversi cani hanno avuto forte vomito o diarrea dopo avervi fatto il bagno. Tre di essi sono poi deceduti.

«Gli animali colpiti sono stati probabilmente avvelenati dai cianobatteri mentre nuotavano nell'acqua», si legge in un comunicato.

Le alghe blu-verdi si trovano principalmente in acque aperte e calme e sono particolarmente diffuse quando ci sono alte temperature.

Regole da osservare

Secondo il Cantone, i proprietari di cani sono quindi chiamati a osservare diverse regole di comportamento. Ad esempio, i cani possono fare il bagno solo in acque limpide e berla solo quando è bella trasparente.

Striature o una pellicola grassa sulla superficie dell'acqua possono infatti essere segni della presenza di cianobatteri.

Le alghe blu-verdi non rappresentano invece un pericolo per l'uomo. I bagnanti non devono nemmeno temere di fare il bagno se le acque scorrono, come ad esempio nei fiumi o nei torrenti, dove il rischio di una proliferazione massiccia di alghe blu-verdi è basso.