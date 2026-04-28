Il Ticino dichiara ufficialmente scomparso il presunto terrorista Bruno Bréguet

Sono ancora molti gli interrogativi che circondano il presunto ex terrorista Bruno Bréguet - fotografato il 24 giugno 1977. (foto d'archivio) Keystone

Il presunto terrorista Bruno Bréguet, scomparso dal 1995, è stato dichiarato disperso dal giudice del distretto di Locarno. Bréguet era stato arrestato in Israele nel 1970 per possesso di esplosivi ed era considerato un confidente del terrorista venezuelano Carlos.

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Bruno Bréguet, originario di Muralto, è scomparso nel novembre 1995 senza lasciare traccia mentre si trovava su un traghetto tra Ancona e la località greca Igoumenitsa.

Ora la sua scomparsa è stata ufficialmente riconosciuta anche dalla magistratura ticinese. La decisione del giudice del distretto di Locarno è stata pubblicata sul Foglio ufficiale.

Secondo diverse ricostruzioni (vedi l'articolo qui sotto), Bréguet si sarebbe avvicinato già da liceale al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina.

Nel 1970, a soli 20 anni, fu arrestato in Israele per un presunto attentato in favore della causa palestinese.

Durante la detenzione si sarebbe ulteriormente radicalizzato, sviluppando legami con il terrorista venezuelano Carlos.

Una scomparsa avvolta nel mistero

Nel 1982 Bréguet venne nuovamente arrestato in Francia, sospettato di complicità con Carlos.

Secondo uno storico svizzero esperto di servizi segreti e terrorismo, negli anni Novanta sarebbe stato reclutato dalla CIA per fornire informazioni proprio sul terrorista venezuelano.

Nel corso degli anni sono emerse diverse ipotesi sulla sua sparizione. Stando alla stampa greca, potrebbe essere stato rapito dai servizi segreti francesi.

Altri ritengono invece che abbia assunto una nuova identità e continui a vivere altrove.

Il padre, all’epoca dei fatti, aveva ipotizzato un gesto estremo, sostenendo che il figlio potesse essersi gettato in mare.