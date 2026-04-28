Il Ticino dichiara ufficialmente scomparso il presunto terrorista Bruno Bréguet

Legato al venezuelano CarlosIl Canton Ticino dichiara ufficialmente scomparso il presunto terrorista Bruno Bréguet
SDA
28.4.2026 - 14:02
Il presunto terrorista Bruno Bréguet, scomparso dal 1995, è stato dichiarato disperso dal giudice del distretto di Locarno. Bréguet era stato arrestato in Israele nel 1970 per possesso di esplosivi ed era considerato un confidente del terrorista venezuelano Carlos.
Keystone-SDA
28.04.2026, 14:02
28.04.2026, 14:13
SDA
Bruno Bréguet, originario di Muralto, è scomparso nel novembre 1995 senza lasciare traccia mentre si trovava su un traghetto tra Ancona e la località greca Igoumenitsa.
Ora la sua scomparsa è stata ufficialmente riconosciuta anche dalla magistratura ticinese. La decisione del giudice del distretto di Locarno è stata pubblicata sul Foglio ufficiale.
Secondo diverse ricostruzioni (vedi l'articolo qui sotto), Bréguet si sarebbe avvicinato già da liceale al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina.
Nel 1970, a soli 20 anni, fu arrestato in Israele per un presunto attentato in favore della causa palestinese.