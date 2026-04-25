Il capitano di un aereo viene messo ko da uno schermo, ecco cos'è successo

Insolito incidenteIl capitano di un aereo viene messo ko da uno schermo, ecco cos'è successo
Sven Ziegler
25.4.2026
Un incidente insolito ha suscitato scalpore all'aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas l'8 aprile: poco dopo il decollo, un head-up display su un Boeing 737-700 della Southwest Airlines si è staccato e ha colpito il capitano alla testa.
Sven Ziegler
25.04.2026, 12:53
Sven Ziegler
Hai fretta? blue News riassume per te
L'8 aprile, a Las Vegas, un head-up display su un Boeing 737-700 della Southwest Airlines si è staccato poco dopo il decollo e ha colpito il capitano alla testa.
Il primo ufficiale ha preso il controllo, ha dichiarato l'emergenza e ha fatto atterrare l'aereo in sicurezza dopo circa 17 minuti.
Il capitano ha avuto bisogno di cure mediche e ha dovuto lasciare l'aereo su una sedia a rotelle.
Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.
È raro che un pilota sia costretto a ritirarsi nel bel mezzo di un volo, e quando succede, di solito è per motivi di salute.
Ma l'incidente dell'8 aprile alla Southwest Airlines ha avuto una causa insolita: un head-up display si è staccato subito dopo il decollo e ha colpito alla testa il capitano del Boeing 737-700 con numero di registrazione N200WN, riporta il portale specializzato «Simple Flying».
I display head-up proiettano importanti dati di volo, come la velocità e l'altitudine, direttamente nel campo visivo del pilota.
Lo schermo di vetro in sé è leggero, ma l'intera unità pesa diversi chili, abbastanza da causare danni considerevoli.
Il copilota reagisce con prontezza
Dopo l'impatto, il primo ufficiale ha preso immediatamente il controllo dell'aereo. A un'altitudine di circa 2'100 metri, ha dichiarato l'emergenza e ha avviato il rientro a Las Vegas. Dopo circa 17 minuti, l'aereo è atterrato in sicurezza.
Il pilota ferito ha avuto bisogno di cure mediche e ha dovuto essere portato via dall'aereo su una sedia a rotelle.
Non si sa nulla dei passeggeri a bordo ose ci siano feriti.
E non si sa ancora nulla nemmeno dell'esatto difetto che ha causato il distacco del display. La Southwest Airlines non ha ancora commentato pubblicamente l'incidente.