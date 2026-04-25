Il capitano di un aereo viene messo ko da uno schermo, ecco cos'è successo

Un cosiddetto HUD ha messo fuori gioco il pilota. IMAGO/Depositphotos

Un incidente insolito ha suscitato scalpore all'aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas l'8 aprile: poco dopo il decollo, un head-up display su un Boeing 737-700 della Southwest Airlines si è staccato e ha colpito il capitano alla testa.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te L'8 aprile, a Las Vegas, un head-up display su un Boeing 737-700 della Southwest Airlines si è staccato poco dopo il decollo e ha colpito il capitano alla testa.

Il primo ufficiale ha preso il controllo, ha dichiarato l'emergenza e ha fatto atterrare l'aereo in sicurezza dopo circa 17 minuti.

Il capitano ha avuto bisogno di cure mediche e ha dovuto lasciare l'aereo su una sedia a rotelle.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Mostra di più

È raro che un pilota sia costretto a ritirarsi nel bel mezzo di un volo, e quando succede, di solito è per motivi di salute.

Ma l'incidente dell'8 aprile alla Southwest Airlines ha avuto una causa insolita: un head-up display si è staccato subito dopo il decollo e ha colpito alla testa il capitano del Boeing 737-700 con numero di registrazione N200WN, riporta il portale specializzato «Simple Flying».

I display head-up proiettano importanti dati di volo, come la velocità e l'altitudine, direttamente nel campo visivo del pilota.

Lo schermo di vetro in sé è leggero, ma l'intera unità pesa diversi chili, abbastanza da causare danni considerevoli.

Il copilota reagisce con prontezza

Dopo l'impatto, il primo ufficiale ha preso immediatamente il controllo dell'aereo. A un'altitudine di circa 2'100 metri, ha dichiarato l'emergenza e ha avviato il rientro a Las Vegas. Dopo circa 17 minuti, l'aereo è atterrato in sicurezza.

Il pilota ferito ha avuto bisogno di cure mediche e ha dovuto essere portato via dall'aereo su una sedia a rotelle.

Non si sa nulla dei passeggeri a bordo ose ci siano feriti.

E non si sa ancora nulla nemmeno dell'esatto difetto che ha causato il distacco del display. La Southwest Airlines non ha ancora commentato pubblicamente l'incidente.