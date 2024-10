Il castello di Lucerna è in vendita, ma il proprietario non riesce a liberarsene

Il castello di Thorenberg è in vendita Se volete diventare un signore, o una signora, del maniero, dovreste dare un'occhiata al castello di Thorenberg, nel Littau (LU) che è attualmente in vendita. Immagine: Marché Patrimoine Il proprietario Hans Gysin chiede due milioni di franchi per la proprietà con 200 metri quadrati di spazio abitativo. Immagine: Marché Patrimoine Il terreno ha una superficie di 3'350 metri quadrati. Ma c'è una fregatura: l'edificio è protetto e non c'è accesso per le auto. Immagine: Marché Patrimoine È riscaldato dal fuoco. Immagine: Marché Patrimoine Ci sono molte scale e angoli, il che rende la vita difficile alle famiglie e agli anziani. Immagine: Marché Patrimoine All'interno, l'edificio ha un'atmosfera rustica. Immagine: Marché Patrimoine Uno sguardo alla camera da letto. Immagine: Marché Patrimoine Ecco il soggiorno. Immagine: Marché Patrimoine Il castello di Thorenberg è in vendita Se volete diventare un signore, o una signora, del maniero, dovreste dare un'occhiata al castello di Thorenberg, nel Littau (LU) che è attualmente in vendita. Immagine: Marché Patrimoine Il proprietario Hans Gysin chiede due milioni di franchi per la proprietà con 200 metri quadrati di spazio abitativo. Immagine: Marché Patrimoine Il terreno ha una superficie di 3'350 metri quadrati. Ma c'è una fregatura: l'edificio è protetto e non c'è accesso per le auto. Immagine: Marché Patrimoine È riscaldato dal fuoco. Immagine: Marché Patrimoine Ci sono molte scale e angoli, il che rende la vita difficile alle famiglie e agli anziani. Immagine: Marché Patrimoine All'interno, l'edificio ha un'atmosfera rustica. Immagine: Marché Patrimoine Uno sguardo alla camera da letto. Immagine: Marché Patrimoine Ecco il soggiorno. Immagine: Marché Patrimoine

Il castello di Thorenberg a Littau, nel Canton Lucerna, è in vendita. Ma il suo proprietario, Hans Gysin, non ha ancora trovato un acquirente per il maniero, che sembra più vecchio di quanto in realtà sia.

phi Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Il castello di Thorenberg a Littau, nel Canton Lucerna, è in vendita per due milioni di franchi.

L'edificio, nella sua forma attuale, risale all'inizio del XX secolo e presenta numerosi angoli e scale.

Il maniero è raggiungibile solo attraverso un sentiero di 150 metri.

Hans Gysin ha acquistato il castello nel 1991 per 200'000 franchi, ma ora vuole liberarsene. Mostra di più

Hans Gysin non è un signore del maniero nel senso tradizionale del termine: è un ingegnere elettrico, non un nobile. E nemmeno il suo castello di Thorenberg a Littau, nel Canton Lucerna, è classico: «Fino al 1850 era un rudere», racconta il 71enne alla «SRF».

È infatti stato ristrutturato nel XIX e all'inizio del XX secolo, sotto l'influenza del romanticismo medievale.

E questo ha avuto delle conseguenze: ci sono molti angoli, fessure e scale. Anche se c'è un'armatura da cavaliere con un'alabarda, l'unica altra caratteristica medievale è il riscaldamento, che funziona ancora con il fuoco.

E non solo non c'è un allacciamento per il teleriscaldamento, ma non c'è nemmeno modo di raggiungere l'edificio in auto. Il sentiero che porta al castello è lungo 150 metri: «È difficile con i bambini piccoli», ammette Gysin. «La vita in città è molto più comoda e sicura».

Chiunque abbia ancora il coraggio di trasferirsi qui dovrebbe poter fare lavori manuali: il proprietario avrebbe investito circa un milione di franchi nell'edificio in 33 anni: «Se non hai mai fatto un mestiere in vita tua, non sarai felice qui».

Acquistato per 200'000 franchi nel 1991

L'appassionato di Medioevo ha acquistato l'immobile nel 1991, all'epoca per 200'000 franchi. A settembre il proprietario ha chiesto 2,2 milioni di franchi per il castello.

Adesso la cifra sarebbe di «soli» due milioni. Ci sono state alcune richieste di informazioni, ma non si è concretizzato nulla, riporta la SRF.

Gysin sembra capire che gli interessati sono titubanti: «I ricchi non possono entrare con la loro Mercedes nel cortile. E la passeggiata fino al castello è in salita e le scarpe si sporcano».

Infine, dato che si tratta di un edificio degno di protezione, gli acquirenti non possono farne quello che vogliono.