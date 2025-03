Con 3,2 milioni di visitatori l'anno scorso, il Centre Pompidou è uno dei musei più popolari di Parigi, dietro al Louvre e al Musee d'Orsay in termini di presenze. (Foto archivio) Keystone

Turisti e visitatori francesi si sono riversati in massa nel Museo d'Arte Moderna del Centre Pompidou di Parigi nel weekend per dare un'ultima occhiata alla sua prestigiosa collezione, prima della sua chiusura che durerà cinque anni per un'importante ristrutturazione.

La collezione di 2'000 pezzi, esposta al quarto e quinto piano del centro multiculturale di 48 anni, inizierà a essere portata via da domani. Le opere d'arte saranno ospitate temporaneamente nei musei di tutta la Francia e di altri Paesi mentre viene eseguita la lunga ristrutturazione dell'edificio, noto per i suoi tubi e condotti di ventilazione colorati che decorano la facciata.

La chiusura totale del Centre Pompidou, che comprende anche una vasta biblioteca e un'unità di ricerca musicale, avverrà il 22 settembre di quest'anno. I lavori di ristrutturazione da 262 milioni di euro (250 milioni di franchi) includono la rimozione dell'amianto dalla struttura. Con l'ingresso gratuito per l'ultimo fine settimana, i visitatori hanno approfittato di un ultimo giro nelle gallerie, ammirando l'arte e i workshop, le performance e i DJ set organizzati per l'occasione. Alcuni erano clienti abituali del museo, mentre altri hanno visto la sua collezione di persona per la prima volta.

Con 3,2 milioni di visitatori l'anno scorso, il Centre Pompidou è uno dei musei più popolari di Parigi, dietro al Louvre e al Musee d'Orsay in termini di presenze. Aperto nel 1977, prende il nome da Georges Pompidou, presidente della Francia tra il 1969 e il 1974. I lavori di ristrutturazione dureranno fino al 2030. «Sono triste», ha detto Hervelin, guida che ha accompagnato i visitatori nel museo negli ultimi 14 anni e sabato ha tenuto uno dei suoi ultimi tour prima della chiusura. «Cinque anni sono tanti!».