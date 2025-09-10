Canton VaudIl museo dedicato a Charlie Chaplin acquistato da un grande gruppo francese
10.9.2025 - 13:58
Chaplin's World, il museo dedicato a Charlie Chaplin, a Corsier-sur-Vevey (VD) verrà acquistato da un grande gruppo francese. Museum Studio, entità del gruppo Compagnie Chargeurs Invest, e il Groupe Fribourg lo hanno annunciato oggi in una nota.
Non è stato precisato l'ammontare del progetto di acquisizione.
La transazione, ormai prossima alla conclusione secondo un portavoce intervistato da Keystone-ATS, comprende la gestione del museo e l'intero complesso, nonché la proprietà immateriale associata all'universo di Charlie Chaplin nell'ambito museale, viene precisato.
Museum Studio si definisce «leader mondiale nel settore dell'ingegneria e della produzione culturale per musei, marchi e fondazioni». L'azienda intende rafforzare l'unico museo al mondo interamente dedicato a Charlie Chaplin con nuovi investimenti, precisa la nota.